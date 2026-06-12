прогноз на матч НБА, ставка за 2.65

В пятом матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Нью-Йорк». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 14 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» в четвёртой игре серии (106:107).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

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Состояние команды: В матчах против «никсов» техасцы смогли выиграть лишь один раз (115:111), а проиграли ещё две встречи (104:105, 95:105).

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).

Последние матчи: «Нью-Йорк» одержал важную победу над «Сан-Антонио» (107:106) и приблизился к чемпионскому титулу. Ключевую роль в победе команды сыграл Джален Брансон, оформив 36 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Состояние команды: Нью-йоркцы одержали три победы над «шпорами» (105:104, 105:95, 107:106), а также проиграли одну встречу (111:115).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в финале Востока обыграл «Кливленд» (4:0)

«Сан-Антонио» в финале Запада обыграл «Оклахому» (4:3)

«Нью-Йорк» ведет в счёте у «Сан-Антонио» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. На победу «Нью-Йорка» — 2.65.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» в шаге от чемпионства, «никсы» демонстрируют яркую и уверенную игру, ожидаем, что команда сможет переиграть «шпоры» и завоюет титул лучшей команды в НБА.

2.65 Победа «Нью-Йорка» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.65.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 215.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.87.