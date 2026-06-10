прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.05

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Леново Центре» 12 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Каролина»

Путь к плей-офф: «Каролина» заработала 113 очков, с которыми обеспечила лидерство в Столичном дивизионе и 1-ю строчку в Восточной конференции.

Последние матчи: После уверенной победы над «Монреалем» в финале Востока — 4-1 «Каролина» потерпела поражение от «Вегаса» на домашнем льду (4:5), где вскоре взяла верх (4:3, от).

По аналогии прошел выезд в Неваде. В первой встрече команда Рода Бриндамора проиграла (4:5, от), во второй — преуспела (5:3).

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Не сыграют: Уильям Каррье.

Состояние команды: «Каролина» установила шестую победу на отрезке в восемь матчей и седьмую в семи играх за пределами домашнего льда в рамках нынешнего плей-офф.

Пока ни в одной встрече с «Вегасом» команда Рода Бриндамора не пропускала меньше 3 голов. Между тем сами «Харрикейнз» забрасывают от 3 шайб на протяжении шести матчей кряду.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В зачете Запада «Вегас» прописался на 4-й позиции с 95 баллами на счету. В таблице Тихоокеанского дивизиона коллектив с Невады оказался на 1-й строке.

Последние матчи: В финале Запада «Вегас» «всухую» прикончил «Колорадо» — 4-0, после чего добился яркой победы над «Каролиной» в Роли (5:4).

Во второй гостевой встрече «Голден Найтс» дали осечку (3:4, от), но дома снова вышли вперед (5:4, от). В четвертом матче команда Джона Тортореллы понесла очередную потерю (3:5).

Не сыграют: Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: Накануне «Вегас» потерпел второе поражение на дистанции в десять матчей. На домашнем льду «Голден Найтс» не проигрывали с четвертьфинальной серии против «Анахайма».

В восьми играх из девяти предыдущих команда Джона Тортореллы забрасывала 3 шайбы или более, тогда как в рамках противостояния с «Каролиной» всякий раз пропускала не менее 3 голов.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах было забито 6 или более голов

«Вегас» победил в 2 личных встречах из 3 предыдущих на льду «Каролины»

«Вегас» не проигрывает в основное время в гостях на протяжении 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.00, победа «Вегаса» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.17.

Прогноз: Победа в Неваде может дать «Каролине» необходимый импульс, благодаря которому команда впервые сумеет выйти вперед в этой серии и вплотную приблизиться к заветной цели.

2.05 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Каролина — Вегас позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Каролина» победит за 2.05.

Прогноз: Ранее ни один матч не был разочаровывающим в плане результативности. Команды набрали приличный ход и едва ли станут снижать динамику игры.

1.98 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Каролина — Вегас принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.98.