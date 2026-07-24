В рамках турнира по профессиональному боксу в Джидде 25 июля состоится поединок Энтони Джошуа и Кристиана Пренги в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Энтони Джошуа

Турнирное положение: Джошуа бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. На ринг возвращается после девятимесячной паузы.

Последние бои: После двух поражений от Александра Усика и неудачи в бою с Дэниелом Дюбуа британец выстроил серию побед над соперниками среднего уровня, а в декабре прошлого года нокаутировал Джейка Пола.

Состояние бойца: Через пару недель после поединка с Полом Джошуа попал в тяжелое ДТП в Нигерии, в котором погибли два его близких друга, и с тех пор в ринг он не выходил. Физически Джошуа остается одним из самых тяжело бьющих тяжеловесов современности — его джеб и точный правый прямой не раз завершали бои за считанные минуты. Главный вопрос перед этим возвращением не физическая форма, а психологическое состояние после трагедии, отразившейся на нем лично.

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Кристиан Пренга

Турнирное положение: Пренга подходит к самому серьезному поединку в карьере, до этого выступая почти исключительно против соперников посредственного уровня.

Последние бои: Албанец не имеет ни одной победы решением судей — все 20 побед в карьере он одержал нокаутом. В последнем бою Пренга остановил Джона Джонса — оппонента с посредственным рекордом в 16 побед и 14 поражений.

Состояние бойца: Пренга физически крепок и обладает серьезной ударной мощью, но уровень его прежней оппозиции не идет ни в какое сравнение с элитой дивизиона.

Опыта больших боев под серьезным давлением у него попросту нет.

Статистика для ставок

Пренга выиграл все 20 боев в боксе

У Джошуа 26 досрочных побед за карьеру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Джошуа безоговорочным фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, тогда как на успех Пренги предлагают ставку за 11.00.

Прогноз: Разница в классе и опыте между бойцами колоссальная, а статус суперзвезды и приближающийся мега-бой с Тайсоном Фьюри дают Джошуа лишний стимул закрыть вечер максимально быстро и убедительно. Пренге, скорее всего, будет попросту нечем удивить соперника такого уровня.

1.81 Победа Джошуа в 1-3 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на бой Джошуа — Пренга принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Победа Джошуа в 1-3 раундах за 1.81.