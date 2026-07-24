В рамках турнира UFC Abu Dhabi 25 июля состоится поединок Вальтера Уокера и Томаса Петерсена в тяжелом весе. Начало — 22:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Вальтер Уокер
Турнирное положение: Вальтер Уокер располагается на 13-й строчке рейтинга тяжелого дивизиона. Он младший брат полутяжеловеса Джонни Уокера.
Последние бои: В дебюте в UFC бразилец по очкам уступил Лукашу Бжески, но с тех пор выиграл четыре боя подряд, и в каждом из них финишировал соперников уже в первом раунде — Джуниора Тафу, Дон'Тэйла Мэйеса, Кеннеди Нзечукву и Луи Сазерленда.
Состояние бойца: Вальтер держит рекорд UFC по числу побед кряду скручиванием пятки. Среди тяжеловесов данный прием почти никто не использует. Уокер умеет быстро сокращать дистанцию и переводить бой в партер. Однако в стойке у него есть определенные проблемы. Да и соперников топ-уровня Вальтер еще не побеждал.
Томас Петерсен
Турнирное положение: Томас Петерсен пришел в промоушен через «Претендентскую серию», а до этого он был двукратным чемпионом штата Миннесота и чемпионом NJCAA по вольной борьбе.
Последние бои: В апреле Петерсен по очкам одолел Гильерме Пата, но перед этим уступил Витору Петрино нокаутом в третьем раунде. Ранее у англичанина была доминирующая победа над Дон'Тэйлом Мэйесом с реализацией всех попыток тейкдаунов. Правда, еще раньше проиграл нокаутом Шамилю Газиеву уже в первом раунде.
Состояние бойца: Петерсен дважды в UFC падал в нокауты от Газиева и Петрино. При этом именно в грэпплинге он выглядит увереннее всего: против Мэйеса контролировал соперника почти весь бой без единой попытки в ответ.
В целом, карьера Томаса нестабильна. Он чередует победы с поражениями.
Статистика для ставок
- Уокер выиграл 4 последних боя подряд сабмишеном
- Петерсен проиграл 2 из последних четырех боев нокаутом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Уокера фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Петерсена предлагают ставку за 2.66.
Прогноз: Петерсен неплох в партере, но именно попытки затащить Уокера в партер и открывают доступ к его коронному приему. Бразилец уже четыре раза подряд наказывал соперников в первом раунде. Да, на настиле Томас действует увереннее, чем в стойке. Однако Вальтер сейчас на хорошем ходу. К тому же, он физически сильнее и обладает куда большим разнообразием болевых на настиле.
Ставка: Победа Уокера в 1-2 раундах за 2.30.