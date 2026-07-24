В рамках турнира UFC Abu Dhabi 25 июля состоится поединок Вальтера Уокера и Томаса Петерсена в тяжелом весе. Начало — 22:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Вальтер Уокер

Турнирное положение: Вальтер Уокер располагается на 13-й строчке рейтинга тяжелого дивизиона. Он младший брат полутяжеловеса Джонни Уокера.

Последние бои: В дебюте в UFC бразилец по очкам уступил Лукашу Бжески, но с тех пор выиграл четыре боя подряд, и в каждом из них финишировал соперников уже в первом раунде — Джуниора Тафу, Дон'Тэйла Мэйеса, Кеннеди Нзечукву и Луи Сазерленда.

Состояние бойца: Вальтер держит рекорд UFC по числу побед кряду скручиванием пятки. Среди тяжеловесов данный прием почти никто не использует. Уокер умеет быстро сокращать дистанцию и переводить бой в партер. Однако в стойке у него есть определенные проблемы. Да и соперников топ-уровня Вальтер еще не побеждал.

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Томас Петерсен

Турнирное положение: Томас Петерсен пришел в промоушен через «Претендентскую серию», а до этого он был двукратным чемпионом штата Миннесота и чемпионом NJCAA по вольной борьбе.

Последние бои: В апреле Петерсен по очкам одолел Гильерме Пата, но перед этим уступил Витору Петрино нокаутом в третьем раунде. Ранее у англичанина была доминирующая победа над Дон'Тэйлом Мэйесом с реализацией всех попыток тейкдаунов. Правда, еще раньше проиграл нокаутом Шамилю Газиеву уже в первом раунде.

Состояние бойца: Петерсен дважды в UFC падал в нокауты от Газиева и Петрино. При этом именно в грэпплинге он выглядит увереннее всего: против Мэйеса контролировал соперника почти весь бой без единой попытки в ответ.

В целом, карьера Томаса нестабильна. Он чередует победы с поражениями.

Статистика для ставок

Уокер выиграл 4 последних боя подряд сабмишеном

Петерсен проиграл 2 из последних четырех боев нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Уокера фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, тогда как на успех Петерсена предлагают ставку за 2.66.

Прогноз: Петерсен неплох в партере, но именно попытки затащить Уокера в партер и открывают доступ к его коронному приему. Бразилец уже четыре раза подряд наказывал соперников в первом раунде. Да, на настиле Томас действует увереннее, чем в стойке. Однако Вальтер сейчас на хорошем ходу. К тому же, он физически сильнее и обладает куда большим разнообразием болевых на настиле.

2.30 Победа Уокера в 1-2 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Уокер — Петерсен позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Уокера в 1-2 раундах за 2.30.