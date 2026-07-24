В рамках турнира UFC Abu Dhabi 25 июля состоится поединок Абубакара Вагаева и Сайгида Изагахмаева в полусреднем весе. Начало — 22:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

Абубакар Вагаев

Турнирное положение: Вагаев дебютирует в UFC в статусе двукратного чемпиона ACA в полусреднем весе.

Последние бои: В феврале прошлого года Абубакар по очкам одолел Альберта Туменова в АСА, а до этого выиграл решением судей у Эдила Эсенгулова и Мишела Празереса — все три поединка прошли полную пятираундовую дистанцию. Последнее поражение Вагаева датируется декабрем 2022 года, когда его нокаутировал Виталий Слипенко.

Состояние бойца: За карьеру Вагаев дважды пропускал решающий удар в стойке — от Мурада Абдулаева и от того же Слипенко, причем Абдулаеву он позже отомстил в реванше. После тех осечек Вагаев сделал ставку на плотный контроль и борьбу, и в последних боях не форсировал события, спокойно доводя дело до судейских карточек.

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Сайгид Изагахмаев

Турнирное положение: Изагахмаев проведет второй бой в UFC. Дебют ученика Хабиба Нурмагомедова получился неудачным.

Последние бои: В ноябре прошлого года Сайгид уступил раздельным решением судей датчанину Николасу Далби, прервав серию из пяти побед подряд. До перехода в UFC Изагахмаев выступал в ONE Championship, где нокаутировал Синъю Аоки, по очкам переиграл Жанг Липенга и задушил Джеймса Накашиму.

Состояние бойца: Больше половины побед в карьере Изагахмаев одержал сабмишенами — партер и переводы на настил остаются его главным оружием.

После неудачного старта в UFC ему принципиально важно не просто победить, а сделать это ярко.

Статистика для ставок

19 из 25-ти побед Вагаева одержаны по очкам

12 из 22-х побед Изагахмаева одержаны сабмишенами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Вагаева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Изагахмаева предлагают ставку за 3.66.

Прогноз: Вагаев давно перестал форсировать события и предпочитает выигрывать за счет контроля в партере — именно так он прошел трех последних соперников. Изагахмаев, как показал его первый бой в UFC, опасен на старте, но против такого оппонента ему будет сложно навязать свою игру на протяжении всего боя, и дело, вероятнее всего, дойдет до судейских карточек в пользу Абубакара.

1.81 Победа Вагаева единогласным решением Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на бой Вагаев — Изагахмаев позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Победа Вагаева единогласным решением за 1.81.