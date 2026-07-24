В рамках турнира UFC Abu Dhabi 25 июля состоится поединок Ризвана Куниева и Тайрелла Форчуна в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Ризван Куниев

Турнирное положение: Куниев располагается на восьмой строчке рейтинга тяжелого дивизиона. Этой позиции он добился совсем недавно, обыграв тогда еще шестого номера рейтинга Жаилтона Алмейду.

Последние бои: В прошлом бою россиянин по очкам переиграл Алмейду. До этого он раздельным решением уступил Кертису Блэйдсу — многие сочли, что победу в том бою забрал именно Ризван. Еще раньше Куниев нокаутировал Уго Куньу на «Претендентской серии».

Состояние бойца: Против Алмейды Куниев отразил все 8 попыток тейкдауна, а против Блэйдса — 13 из 15-ти, при том что оба соперника считались одними из лучших борцов дивизиона. Досрочно он еще ни разу не проигрывал, хотя в двух последних поединках сам предпочел довести дело до решения судей, а не рисковать в разменах.

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Тайрелл Форчун

Турнирное положение: Тайрелл Форчун идет десятым в рейтинге. В UFC он провел пока всего один бой — но сразу против топового соперника.

Последние бои: В дебюте, взяв на подготовку всего в две недели, американец по очкам переиграл Марчина Тыбуру. До перехода в UFC он выступал в Bellator и PFL, где успел и проиграть сабмишеном Сергею Белостенному, и выиграть решением судей у Марсело Голма. При этом на отрезке в 8 боев у Форчуна лишь одно поражение.

Состояние бойца: Форчун — экс-чемпион студенческой борьбы NCAA Division II, и это база, вокруг которой строится весь его стиль. К этому бою он вновь подходит без полноценного лагеря.

Тайрелл второй раз подряд соглашается драться на коротком уведомлении, что точно скажется на результате.

Статистика для ставок

У Куниева ни одного досрочного поражения за карьеру

На отрезке в 8 боев у Форчуна лишь одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Куниева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.27, тогда как на успех Форчуна предлагают ставку за 3.30.

Прогноз: Форчун второй раз подряд выходит в октагон без полноценного цикла подготовки, а против настолько универсального соперника, как Куниев, это может дорого стоить. Россиянин уже доказал, что способен нейтрализовать элитную борьбу, а в стойке у него достаточно инструментов, чтобы наказать Форчуна за любую ошибку.

2.00 Победа Куниева нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на бой Куниев — Форчун принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа Куниева нокаутом за 2.00.