В рамках турнира UFC Abu Dhabi 25 июля состоится поединок Магомеда Зайнукова и Дамиана Жепецки в легком весе. Начало — 23:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

Магомед Зайнуков

Турнирное положение: Магомед Зайнуков дебютирует в UFC, но уже успел стать известным в мире ММА благодаря вирусному прозвищу и контракту, полученному после победы на «Претендентской серии».

Последние бои: Магомед подписал контракт с промоушеном, одолев по очкам Лукаса Кальдаса на Contender Series, а в том бою установил рекорд отбора по числу значимых ударов за поединок. До этого он выиграл все 8 боев на региональной арене, пять из них досрочно.

Состояние бойца: За плечами у Зайнукова серьезная карьера в тайском боксе — двукратное золото чемпионата мира и звания чемпиона Европы, России и Дагестана. Он выдает огромный объем акцентированных ударов за раунд, при этом ранее также занимался борьбой, что дает дополнительный инструмент помимо чистой ударки.

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Дамиан Жепецки

Турнирное положение: Жепецки тоже проведет дебютный бой в UFC, куда попал напрямую, минуя «Претендентскую серию» — редкий случай для новичка такого уровня.

Последние бои: Поляк подписан с рекордом 11-0, из них 10 побед были одержаны досрочно. Лишь в последнем поединке против Корнелиу Ласкара Ротару он впервые в карьере довел дело до решения судей, выиграв единогласным вердиктом.

Состояние бойца: Дамиан кикбоксер с многолетним стажем, привыкший работать на постоянном движении вперед и в высоком темпе. При этом Жепецки неплохо умеет бороться и добивать соперников на земле.

Но защита в стойке у него не самая надежная — руки часто опущены, а весь фокус смещен в атаку, что до сих пор не создавало ему проблем только из-за уровня прежней оппозиции.

Статистика для ставок

Зайнуков выиграл 5 из восьми боев в карьере досрочно

У Жепецки 10 из 11-ти побед одержаны до истечения дистанции

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Зайнукова фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.29, тогда как на успех Жепецки предлагают ставку за 3.15.

Прогноз: Оба бойца привыкли навязывать высокий темп и почти никогда не доводят бои до судейского решения. Но именно защита Жепецки выглядит слабым местом против настолько точного, как Зайнуков, который умеет не только атаковать, но и грамотно закрываться. В этой битве россиянин покажет мастер-класс и уверенно выиграет решением.

1.82 Победа Зайнукова по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на бой Зайнуков — Жепецки принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Победа Зайнукова по очкам за 1.82.