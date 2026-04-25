В первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» будет принимать «Ак Барс». Ожидание от матча — это противостояние двух совершенно разных философий хоккея. Магнитогорцы будут пытаться навязать высокий темп, много бросать и вскрывать оборону через скорость, тогда как казанцы постараются максимально сушить игру, закрывать среднюю зону и ловить соперника на ошибках. Именно контраст стилей делает эту серию потенциально самой интересной на стадии полуфинала. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

40' Второй период окончен! Во втором отрезке матча уже лучше себя чувствует «Металлург», реализовал большинство, но удержать разницу в два гола не смог, упустив быструю контратаку гостей. Тем не менее, прогресс есть и очень интересно будет понаблюдать за развитием событий в третьем периоде. А пока отдыхаем вместе с командами!

40' Пошла последняя минута второго периода.

39' Канцеров здорово обыграл оппонента и слева выбрался в центр чужой зоны, откуда бросил с неудобной руки, Билялов не смог шайбу удержать, но та угодила в штангу, а Миллер подобрал её и выбросил по-дальше от ворот по борту.

38' По силовым единоборствам 14:13 в пользу казанцев.

37' Яшкин дважды бросал с близкого расстояния, но в створ не попал.

36' Из-за ворот Сафонов выполнил передачу на дальний пятак, откуда Барабанов замыкал, но блестяще сыграл на последнем рубеже Набоков.

35' Фёдоров с пятака мог замыкал передачу из-за ворот, но протолкнуть шайбу мимо Билялова не смог.

34' 18:11 по вбрасываниям в пользу «Ак Барса».

33' Гоооооол!!! 1:4. Ужасная игра в обороне «Металлурга». Миллер разогнал контратаку классной передачей на Семёнова, тот ворвался в чужую зону и сделал пас в адрес Александра Хмелевски, который выкатился на рандеву с Набоковым и переиграл вратаря хозяев.

32' Канцеров от правого борта прострелил на пятак, где Ткачёву помешали акцентированно бросить с близкого расстояния, хотя в створ попал Владимир.

31' 21:8 по броскам в створ в пользу гостей.

30' В полном составе «Ак Барс».

30' Гооооол!!!! 1:3. Толчинский от левого борта сделал передачу в центр на синюю линию в адрес Робина Пресса, который набросил на ворота, где Люк Джонсон на пятаке подставил клюшку и сократил разницу в счёте.

29' Большинство у «Металлурга».

29' На двух минутах штрафа решили остановиться судьи, за толчок клюшки в штрафном боксе Дмитрий Яшкин — первое удаление в матче.

29' Судьи берут паузу на видеопросмотр по факту наложения более крупного штрафа.

29' Дмитрий Яшкин грубо сфолил на Вовченко и отправится в штрафной бокс.

28' Быструю атаку провели магнитогорцы, которую справа завершал Канцеров, но с его броском в дальний верхний угол справился Билялов.

27' Опасно «Металлург» атаковал, многоходовка «лисов» закончилась броском Исхакова с пятака, но Билялова переиграть не получилось.

26' Яшкин мощно бросал из левого борта, но снова Набоков выручил.

26' Денисенко справа в ближний угол бросал, но парировал Набоков.

25' Семёнов из левого круга набрасывал на дальнюю штангу, но Тодд не дотянулся до шайбы.

24' Джонсон от правого борта бросал с острого угла, но Билялов не без труда поймал и зафиксировал шайбу.

23' Петунин пытался бросить слёта, но не попал толком по шайбе и она мимо створа пролетела.

23' Толчинский с правого фланга бросил с неудобной руки, но не попал в створ.

22' В спокойном режиме начался второй отрезок в матче — две минуты без бросков в створ.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли гости.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен! Полное доминирование «Ак Барса» на льду «Арене-Металлург». Не похожи на себя магнитогорцы, ничего пока у них не получается, даже Смолина пришлось менять после третьего гола! Нужен серьёзный разговор в раздевалке — Андрей Владимирович Разин умеет это делать.

20' Минута до конца первого периода.

19' Больше трёх минут команды играют без пауз.

18' 17:4 по броскам в створ в пользу гостей.

17' Маклюков в редкой атаке «Металлурга» бросил в сторону ворот, но не попал в створ.

16' Яшкин из-за ворот атаковал ворота хозяев, но, только появившийся на льду Набоков, перекрыл все пути шайбы в створ.

16' Замена вратаря у «Металлурга»: вместо Смолина на льду появился Илья Набоков.

16' Гооооол!!! 0:3. Нэйтан Тодд вдоль правого борта вошёл в зону, выдержал паузу и мощно стрельнул в створ и шайба от ловушки Смолина влетела в сетку ворот «Металлурга»!

16' Джонсон со средней дистанции бросил, но надёжен Билялов.

15' Галимов на скорости выкатился на ворота, качнул Смолина, но не смог протолкнуть шайбу между щитков вратарю.

14' Орехов с вершины левого круга мощно бросил, а шайба транзитом от Вовченко угодила в штангу.

13' 14:3 по броскам в створ в пользу гостей.

12' А гол то не засчитан после видеопросмотра — Ткачёв забрался во «вне игры».

12' Сделал отличную передачу Ткачёв на Данила Паливко, который мощно бросил и сократил разницу в счёте.

11' Гооооол!!! 0:2. Быстро пролетели центральную зону, Карпухин сыграл к левому борту на Кателевского, который сделал передачу в центр, где Никита Дыняк неотразимым броском поразил сетку ворот хозяев.

10' Исхаков из левого круга бросал, но отбил шайбу Билялов.

09' Толчинский развернулся и прострелил вдоль ворот из правого круга, но Канцеров не дотянулся до шайбы.

08' Ну вот и первый бросок в створ от хозяев льда, справа бросал Джонсон, но парировал Билялов.

08' Галимов вывалился по центру на ударную позицию, бросил с неудобной руки, но Смолин надёжно сыграл.

07' Нет бросков в створ от «Металлурга», а уже семь минут позади.

06' Миллер от правого борта стрелял на пятак, но Смолин перехватил шайбу.

06' Хмелевский хорошо бросал, но в створ не попал.

05' Галимов обокрал защитника у правого борта, сместился к центру и бросил по воротам, но Смолин на месте!

04' Ещё один бросок в створ, на этот раз Фальковский атаковал, но снова выручил Смолин.

03' Хмелевский по центру здорово обыграл Пресса, вывалился на ворота, но переиграть Смолина не сумел.

03' Гооооол!!! 0:1. Лямкин от левого борта с синей линии перевёл шайбу на противоположный фланг, где Миллер прострелил на пятак, откуда Илья Сафонов замкнул передачу.

03' Очень жарко вновь у ворот «Металлурга»: Дыняк пробросил мимо Михайлиса и здорово бросил, но Смолин парировал, добивал Кателевский, но снова здорово сыграл вратарь хозяев.

02' Марченко с дальней дистанции плотно бросил, но вратарь магнитогорцев надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

01' От правого борта здорово бросил Миллер, Смолин парировал и началась рубка на пятаке, но защитники хозяев смогли отбиться.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

13:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

13:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:53 Основные вратари: Александр Смолин и Тимур Билялов.

13:45 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия); Линейный: Егор Седов (Россия); Линейный: Илья Колясников (Нижний Тагил, Россия).

13:35 Матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7 700 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга»

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Стартовый состав «Ак Барса»

Ак Барс: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Степан Фальковский, Степан Терехов, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Никита Лямкин, Михаил Фисенко, Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Алексей Пустозёров, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Кирилл Семёнов, Артём Галимов.

Металлург

«Металлург» подходит к матчу в статусе одной из самых мощных команд текущего плей-офф. Магнитогорцы уже провели 10 матчей и оба предыдущих раунда закрыли с одинаковым счетом 4:1 — сначала против «Сибири», затем против «Торпедо». При этом команда Андрея Разина демонстрирует элитную результативность: 31 заброшенная шайба при 17 пропущенных. В среднем это 3,1 гола за игру — один из лучших показателей среди полуфиналистов. Ключевой козырь хозяев — темп и постоянное давление через быстрый выход из зоны и мобильные звенья. Особенно выделяется Робин Пресс, который уже набрал 7 очков (4+3) и лидирует среди защитников-снайперов плей-офф. Важен и вратарский фактор: Александр Смолин идет с коэффициентом надежности 1,37 и процентом отраженных бросков 94,3%, что делает его одним из лучших голкиперов нынешнего Кубка Гагарина.

Ак Барс

«Ак Барс» подходит к серии в, возможно, еще более собранном состоянии. Казанцы провели на матч меньше — 9 игр, прошли два раунда еще увереннее: 4:1 с «Трактором» и 4:0 с минским «Динамо». Разница шайб — 28:17, то есть 3,1 гола в среднем за матч при столь же надежной обороне. Команда Анвара Гатиятулина делает ставку на системный, вязкий хоккей, где особенно важны силовая борьба и игра на пятаке. По очкам в плей-офф у казанцев сразу несколько лидеров: Никита Лямкин и Митчелл Миллер набрали по 10 баллов, Артем Галимов — 8. Особенно показательно, что два ведущих бомбардира — защитники, что говорит о высоком качестве подключения второй линии и розыгрыша большинства. Тимур Билялов с 93,9% отраженных бросков также выглядит максимально надежно.

Личные встречи

Если говорить о личных встречах, в регулярном чемпионате команды пересекались четырежды, и преимущество осталось за «Ак Барсом»: три победы против одной у «Металлурга» по одному из блоков статистики, либо равенство 2:2 по другой выборке, но главное — все матчи были максимально плотными и результативными. Самый показательный эпизод — матч, в котором «Металлург» вел 3:0, но «Ак Барс» сумел перевернуть игру и выиграть 4:3. В целом за историю КХЛ счет также почти равный: 39 побед у магнитогорцев против 41 у казанцев. Это подчеркивает, что серия изначально выглядит абсолютно равной.

