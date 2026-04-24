В первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 25 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Со 105 очками в активе, «Металлург» завоевал Кубок Континента, на 6 турнирных пунктов опередив в общем зачете 2-й «Авангард».

Последние матчи: Четвертьфинальный раунд против «Торпедо» «Металлург» Мг начал с двух побед, подкрепленных высокой индивидуальной результативностью (4:3, 4:1).

Превосходство над нижегородцами команда Андрея Разина установила и в третьем матче (4:2), тогда как четвертом дала осечку (2:3, от). В заключительной встрече в домашних стенах уральцы вырвали путевку в полуфинал (4:3, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Пока все противостояния в рамках этого плей-офф «Металлург» Мг упаковывал в пять матчей. Но если в серии с «Сибирью» уральцы практически не испытывали проблем, то против «Торпедо» у команды не все шло гладко.

Прогнозы и ставки на КХЛ

К этому моменту коллектив Андрея Разина ни разу не проиграл в основное время, тогда как в двух овертаймах из трех потерпел неудачу. В домашних стенах «Магнитка» идет без поражений на протяжении восьми матчей кряду.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми закрепился на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 5 турнирных баллов опередив 2-й «Авангард».

Последние матчи: Борьбу с минским «Динамо» за полуфинал «Ак Барс» начал в столице Беларуси, где на смену скромной победе (2:1) пришел тяжелейший результат, добытый в овертайме (5:4, от).

В домашних стенах команда Анвара Гатиятулина прибила динамовцев без шансов в третьей игре (4:0) и одержала верх в матче №4 (3:2).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс» не без определенных трудностей снял с дистанции «Трактор», но довольно прозаически разобрался с минским «Динамо» в серии, от которой ждали относительного равенства.

Перед первой игрой против победителя регулярки команда Анвара Гатиятулина провела шесть матчей без поражений. В трех последних встречах казанцы забивали не менее 3 голов.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг не проигрывает дома на протяжении 8 матчей кряду

«Ак Барс» одержал 3 победы в 4 последних матчах на льду «Металлурга» Мг

«Ак Барс» одержал 6 побед в 8 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.20, победа «Ак Барса» — в 3.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: «Торпедо» показало, что у «Магнитки» есть свои уязвимые места, которыми более классная и опытная команда из Казани постарается воспользоваться, чтобы зацепиться за столь необходимый гостевой результат.

1.83 «Ак Барс» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Металлург Мг — Ак Барс принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.83.

Прогноз: От первой игры двух топ-соперников вряд ли стоит ждать темповой хоккей на встречных курсах. Команды сделают ставку на осторожность и лишний раз не будут нагнетать, оголяя зоны.

1.73 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.73 на матч Металлург Мг — Ак Барс принесёт прибыль 730₽, общая выплата — 1730₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.73.