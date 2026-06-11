Матчи ЧМ-2026 по футболу, преимущественно, играются вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 2 матча первого тура в группе А

Мексика — ЮАР

22:00 мск, Мехико

Матч открытия турнира — победители Кубка КОНКАКАФ-2025 принимают бронзовых призеров Кубка Африки-2023. Примечательно, что эта встреча — повторение матча открытия ЧМ-2016, только тогда хозяевами турнира были «Бафана Бафана». Поединок в «Футбольном городе» закончился вничью 1:1 и с тех пор южноафриканцы на мундиалях не бывали.

Вернуться на турнир им помог бельгийский тренер Уго Броос, который работает с командой уже пять лет. Под его руководством «Бафана Бафана» дошли до полуфинала КАФ в 2024 году и уверенно завоевали прямую путевку на ЧМ в африканской квалификации, выиграв группу с Нигерией, Бенином, Лесото, Руандой и Зимбабве. В составе сборной ЮАР нет звезд, и всего 7 легионеров, самый дорогой из которых, нападающий Лайл Фостер, выступает за «Бернли». Он же является вторым по результативности бомбардиром в этом составе (10 голов в 26 матчах за сборную). В отборочном турнире африканцы не показывали яркой атакующей игры (17 голов в 10 матчах), предпочитая действовать рационально, что принесло результат. Хороший результат в первом матче поможет сборной ЮАР побороться за вторую строчку в группе, поскольку Чехия и Южная Корея сейчас не в оптимальной форме.

Но для этого надо сначала вырвать хотя бы ничью в поединке с главными фаворитами группы мексиканцами, которых возглавляет опытнейший специалист Хавьер Агирре. В команде есть футболисты из серьезных клубов, таких как нападающий «Милана» Сантьяго Хименес и капитан команды Эдзон Альварес, играющий в защите «Фенербахче». Есть даже представители РПЛ — защитник «Локо» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес. Мексиканцы — команда контрастов, в их составе 40-летний ветеран мундиалей вратарь Гильермо Очоа и 17-летняя звездочка Хильберто Мора. Выиграв с мексиканцами Кубок КОНКАКАФ-2025, он обошел Ламина Ямаля и Пеле, став самым молодым футболистом, завоевавшим международный трофей. На ЧМ-2026 он тоже будет самым юным игроком.

Победа над африканцами поможет сборной Мексики сделать серьезный задел для выхода из группы с первого места, плюс победа в стартовом матче домашнего турнира серьезно поднимет дух команды в преддверии встреч с более серьезными противниками.

Хильберто Мора globallookpress.com

Слово прогнозисту: эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев оценил текущую форму соперников, и остался не слишком впечатлен южноафриканцами, а потому рекомендует ставку на «сухую» победу Мексики за 1.93.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех, потому что матч открытия турнира пропускать в любом случае нельзя. Мексиканцы проводят все три матча турнира на домашней арене «Ацтека», а значит, им обеспечена яростная и очень красочная поддержка своих болельщиков. Мексиканцы любят атакующий футбол и при домашних трибунах будут доминировать и унижать.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Южная Корея — Чехия

05:00 мск, Сапопан

Южнокорейцы — завсегдатаи мундиалей, не пропускающие их уже 40 лет, это их 11-й турнир подряд. Путевку на ЧМ-2026 они заработали, не потерпев ни одного поражения в 16 матчах, при 5 ничьих. Командой руководит бывший звездный полузащитник Хон Мён Бо, блиставший еще на домашнем ЧМ-2002, где корейцы добрались до полуфинала. Действующих звезд мирового масштаба в составе «Тэгук Уорриорз» тоже хватает — хавбек ПСЖ Ли Кан Ин, защитник «Баварии» Ким Мин Джэ и нападающий Сон Хын Мин, перебравшийся из АПЛ в МЛС. Хон Мён Бо ставит своей команде агрессивную и быструю атакующую игру с серьезным прессингом, а дисциплинированность азиатских команд давно всем известна. Борьба как минимум за второе место в группе — более чем реальная задача, нужно только обыграть чехов.

Чешская сборная, в отличие от своих соперников, попала на мундиаль впервые за 20 лет, и нельзя сказать, что путевка досталась им легко — зарабатывать билеты на ЧМ-2026 пришлось в стыковых матчах после того, как подопечные Ивана Гашека заняли второе место в группе с Хорватией, Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. После поражения от Фарер (1:2), Гашека отправили в отставку. Под руководством тренера-ветерана Мирослава Коубека, перетряхнувшего состав, чехам в стыках удалось победить Ирландию и Данию, но только по пенальти, завершив оба матча со счётом 2:2. Времена золотого поколения Чехии остались в прошлом, но знакомых фамилий игроков, выступающих в топ-5 европейских лиг в ней все еще достаточно — Ладислав Крейчи, Павел Шульц, Патрик Шик. Что из себя представляет теперешняя сборная Чехии в плане игры пока вряд ли кому-то понятно, знакомиться с ней будем на поле.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Слово прогнозисту: эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев оценил последние выступления команд во время подготовки к мундиалю и находит форму сборной Чехии более чем удовлетворительной, рекомендуя немного рискованную ставку на победу чешской команды за 2.99.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Европа против Азии! Встреча с чехами должна ответить на вопрос — удалось ли корейцам снять «проклятье первых матчей». Дело в том, что «Тэгук Уорриорз» не смогли стартовать с победы на трех последних Кубках мира, и в 2014 году это стало началом их самого провального выступления на мундиалях с 1998 года (1 очко). Продолжится ли их несчастливая традиция?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru не оставит поклонников Сон Хын Мина и Патрика Шика без онлайн-трансляции — подключайтесь примерно за полчаса до начала игры, будем следить за ходом матча вместе.

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