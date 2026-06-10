12 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Южной Кореи и Чехии. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.99.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Южная Корея: хорошая форма

Турнирное положение: Южная Корея сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Чехией, но также с Мексикой и ЮАР.

Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе азиатского отбора, на шесть очков опередив ближайшего преследователя — Йорданию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Сальвадором (1:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах разгромно обыграл Тринидад и Тобаго (5:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Пэ Джун Хо и Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла пять раз при двух поражениях.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Чехия: надежда на Патрика Шика

Турнирное положение: ЮАР в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Мексики и ЮАР.

Команда в европейской квалификации заняла вторую позицию в своей группе, благодаря чему вышла в плей-офф, где в двух сериях пенальти обыграла Ирландию (2:2) и Данию (2:2).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене одержал победу над Гватемалой (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в домашних стенах переиграл Косово со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Чехия выиграла, если также учитывать неосновное время.

Все это свидетельствует о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем не менее, сила соперника не позволяет им рассчитывать на легкий матч.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

  • в четырех из семи последних матчей Южная Корея выиграла
  • в четырех последних матчах Чехии забивали обе команды
  • в шести последних матчах Чехия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.74. Ничья — в 3.02, успех Чехии — в 2.99.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.62.

Прогноз: в шести последних матчах европейская команда выиграла, включая неосновное время. Среди поверженных были столь непростые соперники, как Ирландия и Дания, так что Южную Корею чехи уж точно не боятся.

Тем временем, азиатская сборная проиграла два из четырех последних поединков, поэтому уж точно не выглядит неуязвимой.

2.99Чехия победитСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.99 на матч Южная Корея — Чехия  принесёт прибыль 1990₽, общая выплата — 2990₽

Ставка: Чехия победит за 2.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная выиграет 1-й тайм, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

3.54Чехия выиграет 1-й таймСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.54 на матч Южная Корея — Чехия  принесёт чистый выигрыш 2540₽, общая выплата — 3540₽

Ставка: Чехия выиграет 1-й тайм за 3.54