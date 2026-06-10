12 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Южной Кореи и Чехии. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.99.

Южная Корея: хорошая форма

Турнирное положение: Южная Корея сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Чехией, но также с Мексикой и ЮАР.

Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе азиатского отбора, на шесть очков опередив ближайшего преследователя — Йорданию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Сальвадором (1:0).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах разгромно обыграл Тринидад и Тобаго (5:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Пэ Джун Хо и Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла пять раз при двух поражениях.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Чехия: надежда на Патрика Шика

Турнирное положение: ЮАР в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Мексики и ЮАР.

Команда в европейской квалификации заняла вторую позицию в своей группе, благодаря чему вышла в плей-офф, где в двух сериях пенальти обыграла Ирландию (2:2) и Данию (2:2).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене одержал победу над Гватемалой (3:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в домашних стенах переиграл Косово со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Чехия выиграла, если также учитывать неосновное время.

Все это свидетельствует о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем не менее, сила соперника не позволяет им рассчитывать на легкий матч.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из семи последних матчей Южная Корея выиграла

в четырех последних матчах Чехии забивали обе команды

в шести последних матчах Чехия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.74. Ничья — в 3.02, успех Чехии — в 2.99.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.62.

Прогноз: в шести последних матчах европейская команда выиграла, включая неосновное время. Среди поверженных были столь непростые соперники, как Ирландия и Дания, так что Южную Корею чехи уж точно не боятся.

Тем временем, азиатская сборная проиграла два из четырех последних поединков, поэтому уж точно не выглядит неуязвимой.

2.99 Чехия победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.99 на матч Южная Корея — Чехия принесёт прибыль 1990₽, общая выплата — 2990₽

Ставка: Чехия победит за 2.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная выиграет 1-й тайм, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

3.54 Чехия выиграет 1-й тайм Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.54 на матч Южная Корея — Чехия принесёт чистый выигрыш 2540₽, общая выплата — 3540₽

Ставка: Чехия выиграет 1-й тайм за 3.54