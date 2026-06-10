12 июня в первом туре группового раунда чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Южной Кореи и Чехии. Начало игры — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.99.
Южная Корея: хорошая форма
Турнирное положение: Южная Корея сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Чехией, но также с Мексикой и ЮАР.
Команда вышла на мундиаль благодаря первому месту в своей группе азиатского отбора, на шесть очков опередив ближайшего преследователя — Йорданию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Сальвадором (1:0).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах разгромно обыграл Тринидад и Тобаго (5:0).
Не сыграют: травмированы — Пэ Джун Хо и Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были товарищескими, Южная Корея выиграла пять раз при двух поражениях.
Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.
Ли Джэ Сон и О Хён Гю — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Чехия: надежда на Патрика Шика
Турнирное положение: ЮАР в групповом раунде чемпионата мира 2026 года, помимо нынешнего соперника, также сыграет против Мексики и ЮАР.
Команда в европейской квалификации заняла вторую позицию в своей группе, благодаря чему вышла в плей-офф, где в двух сериях пенальти обыграла Ирландию (2:2) и Данию (2:2).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральном арене одержал победу над Гватемалой (3:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке сборная также оказалась на высоте, когда на этот раз в домашних стенах переиграл Косово со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Чехия выиграла, если также учитывать неосновное время.
Все это свидетельствует о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, тем не менее, сила соперника не позволяет им рассчитывать на легкий матч.
Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из семи последних матчей Южная Корея выиграла
- в четырех последних матчах Чехии забивали обе команды
- в шести последних матчах Чехия выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Южная Корея — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.74. Ничья — в 3.02, успех Чехии — в 2.99.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.34 и 1.62.
Прогноз: в шести последних матчах европейская команда выиграла, включая неосновное время. Среди поверженных были столь непростые соперники, как Ирландия и Дания, так что Южную Корею чехи уж точно не боятся.
Тем временем, азиатская сборная проиграла два из четырех последних поединков, поэтому уж точно не выглядит неуязвимой.
Ставка: Чехия победит за 2.99.
Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная выиграет 1-й тайм, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.
Ставка: Чехия выиграет 1-й тайм за 3.54