Предстоящий матч выглядит как столкновение двух разных футбольных философий: Южная Корея будет стремиться играть в высоком темпе, через постоянное движение, давление и контроль мяча, тогда как Чехия сделает ставку на более размеренный, силовой футбол с акцентом на борьбу и стандарты. В такой структуре игры ключевым фактором станет умение навязать свой ритм и заставить соперника действовать в непривычных для него условиях, не теряя при этом концентрации в решающие моменты. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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04:52 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся.

04:50 Главный судья: Амин Омар (Египет); Ассистент: Махмуд Або Эль-Регаль (Египет); Ассистент: Ахмед Хоссам Таха (Египет); Резервный: Хуан Кальдерон (Сан Исидро де Эль Хенераль, Коста-Рика).

04:42 Чехия: Матей Коварж, Робин Гранач, Ладислав Крейчи, Владимир Цоуфал, Штепан Халоупек, Ярослав Зелены, Томаш Соучек, Павел Шульц, Александр Сойка, Лукаш Провод, Патрик Шик.

04:40 Южная Корея: Ким Сын Кю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ки Хюк, Сол Юн Ву, Ли Тэ Сок, Ли Чжэ Сун, Хван Ин Бём, Ли Кан Ин, Пэк Сын Хо, Сон Хын Мин.

04:35 Матч пройдёт на стадионе «Акрон» (Сапопан, Мексика), вместимостью 49 580 зрителей.

04:25 На уровне чемпионатов мира соперники ранее не встречались, поэтому предстоящая игра станет первой официальной дуэлью в рамках крупного турнира, без выраженного исторического преимущества одной из сторон.

04:20 Чешская сборная возвращается на чемпионат мира после длительного перерыва, пройдя через напряжённые стыковые матчи, где команда дважды побеждала в сериях пенальти, подтвердив устойчивость в стрессовых ситуациях. В последних встречах Чехия сохраняет серию без поражений, демонстрируя стабильность результата даже при отсутствии игрового преимущества. Команда делает ставку на прагматичный футбол с акцентом на физическую мощь, стандарты и компактность, где ключевые роли отведены Патрику Шику и Томашу Соучеку, а главным оружием остаются организованность и эффективность при стандартных положениях.

04:17 Сборная Южной Кореи подходит к старту чемпионата мира в состоянии умеренной уверенности, но с заметными перепадами в результатах. Команда Хон Мён Бо уверенно прошла отбор, однако в весенних матчах уступала более сильным соперникам без забитых мячей, что выявило проблемы при усилении давления. В то же время в последних играх удалось вернуть стабильность за счёт побед над Сальвадором и Тринидадом и Тобаго, сохранив высокий темп, прессинг и активную работу в центре поля. Основная игра строится вокруг Сон Хын Мина, Ли Кан Ина и Ким Мин Джэ, а дополнительным фактором подготовки стала работа на высоте в Юте, направленная на адаптацию к условиям турнира.

04:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.99.