11 июня в рамках первого тура группы А ЧМ-2026 сыграют Южная Корея и Чехия. Начало встречи — в 05:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Южная Корея

Перед матчем: Южная Корея провела удачно квалификацию на ЧМ-2026, уверенно заняв первое место в своей отборочной группе.

Команда с 1994-го года не пропустила ни одного чемпионата мира.

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем южнокорейцы одержали две победы — сначала была разгромлена сборная Тринидада и Тобаго (5:0), а затем минимально обыгран Сальвадор (1:0).

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В марте «тигры» провели «товарняки» куда хуже — сначала было разгромное поражение от Кот-д'Ивуара (0:4), а затем последовала коллизия от Австрии (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда из Азии уже привыкла баловать нас своим присутствием на чемпионатах мира, где всегда борется за выход из группы. Но выходить победителем из этих ситуаций не всегда получается.

Корейцы попали не в самую трудную группу, откуда можно выходить, но вряд ли хозяева из Мексики, а также сборные ЮАР и Чехии готовы просто так сдаваться.

Чехия

Перед матчем: Чехи попали не без приключений на мундиаль — команда сначала относительно уверенно заняла второе место в своей отборочной группе, а затем прошла плей-офф не без удачи в сериях пенальти.

Чехия с 2006-го года не играла на чемпионатах мира и впервые за два десятка лет порадует своих фанатов поездкой на главный турнир четырехлетия.

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем чехи одержали две победы, обыграв Косов (2:1) и Гватемалу (3:1).

В марте «белые львы» играли в стыковых матчах за право выйти в чемпионат мира, где были поочередно биты Ирландия (2:2, 4:3 пен.) и Дания (2:2, 3:1 пен.).

Состояние команды: Команда впервые за 20 лет вышла на чемпионат мира и сквозь тернии смогла пройти весьма крепких соперников.

Чехия показала потрясающую волю к достижения цели и теперь готова показать себя всему миру, тем более группа для этого более чем подходящая.

Статистика для ставок

Последние пять встреч с участием сборной Чехии заканчивались неизменным проходом «Тотал больше 2,5»

В трех из пяти матчах с участием Южной Кореи был зафиксирован проход «Тотал меньше 1,5»

Очные матчи команд также радовали проходом «Тотал больше 2,5»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Южной Кореи фаворитом с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа сборной Чехии — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: Обе команды умеют и не прочь отличиться забитыми мячами, да и последние встречи сборной Чехии неизменно заканчивались результативно. И даже фактор первого тура не помешает нам увидеть по-своему яркую встречу.

2.19 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Южная Корея— Чехия принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.19.

Прогноз: Также стоит ожидать, что в этой встрече будет предостаточно угловых.

2.75 Тотал угловых больше 10,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Южная Корея— Чехия принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал угловых больше 10,5 за 2.75.