27 июля в 20-м туре бразильской Серии А сыграют «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Начало встречи — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» после 19-ти туров бразильской Серии А имеет 44 балла в активе и борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую позицию с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя в лице «Фламенго», который провел на игру меньше.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 19-го тура национального первенства «Вердао» на чужом поле обыграли «Коритибу» (3:1).
Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре чемпионата Бразилии с минимальным результатом одержал победу над «Шапекоэнсе» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Витор Роке, дисквалифицированы — Хелвен, Соса и Барбоса.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Палмейрас» только выигрывал.
Это обещает хозяевам высокие шансы на победу, тем более что разница в классе говорит в их пользу, а поддержка родных трибун только поможет добыть победу.
Хосе Лопес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» после 19-ти поединков чемпионата Бразилии имеет 25 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 13-ю позицию с отрывом лишь в пять пунктов от зоны понижения в классе, а также с отставанием только в один балл от зоны выхода в Южноамериканский кубок.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках предыдущего тура коллектив дома сыграл вничью с «Байей» — 1:1.
Перед этим в 18-м туре национального первенства клуб уже набрал максимум очков, когда на чужом поле одержал минимальную победу над «Васку да Гама».
Не сыграют: травмированы — Дуарте, Индио и Патрик Силва, по личным причинам — Франко, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
С такими выступлениями гости вроде бы могут рассчитывать по крайней мере на мировую, но достичь этого будет нелегко, если учесть перевес соперника в классе.
Викто Уго — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей «Палмейраса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» забивали больше двух голов
- в 10-ти последних матчах «Атлетико Минейро» не проиграл в основное время.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Палмейрас». Его победа оценивается 1.64. Ничья — в 3.60, выигрыш «Атлетико Минейро» — также в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.76.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.
При этом в трех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют первый тайм и матч, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.
Ставка: «Палмейрас» выиграет 1-й тайм и матч за 2.25