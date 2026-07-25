прогноз на матч Серии А Бразилии, ставка за 2.00

27 июля в 20-м туре бразильской Серии А сыграют «Палмейрас» и «Атлетико Минейро». Начало встречи — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» после 19-ти туров бразильской Серии А имеет 44 балла в активе и борется за чемпионский титул.

Команда занимает первую позицию с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя в лице «Фламенго», который провел на игру меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 19-го тура национального первенства «Вердао» на чужом поле обыграли «Коритибу» (3:1).

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Перед этим коллектив также набрал три очка, когда в предыдущем туре чемпионата Бразилии с минимальным результатом одержал победу над «Шапекоэнсе» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Витор Роке, дисквалифицированы — Хелвен, Соса и Барбоса.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Палмейрас» только выигрывал.

Это обещает хозяевам высокие шансы на победу, тем более что разница в классе говорит в их пользу, а поддержка родных трибун только поможет добыть победу.

Хосе Лопес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» после 19-ти поединков чемпионата Бразилии имеет 25 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 13-ю позицию с отрывом лишь в пять пунктов от зоны понижения в классе, а также с отставанием только в один балл от зоны выхода в Южноамериканский кубок.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках предыдущего тура коллектив дома сыграл вничью с «Байей» — 1:1.

Перед этим в 18-м туре национального первенства клуб уже набрал максимум очков, когда на чужом поле одержал минимальную победу над «Васку да Гама».

Не сыграют: травмированы — Дуарте, Индио и Патрик Силва, по личным причинам — Франко, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетико Минейро» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

С такими выступлениями гости вроде бы могут рассчитывать по крайней мере на мировую, но достичь этого будет нелегко, если учесть перевес соперника в классе.

Викто Уго — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Палмейраса» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» забивали больше двух голов

в 10-ти последних матчах «Атлетико Минейро» не проиграл в основное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Палмейрас». Его победа оценивается 1.64. Ничья — в 3.60, выигрыш «Атлетико Минейро» — также в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.76.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.00 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют первый тайм и матч, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

2.25 «Палмейрас» выиграет 1-й тайм и матч Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Палмейрас» — «Атлетико Минейро» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: «Палмейрас» выиграет 1-й тайм и матч за 2.25