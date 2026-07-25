прогноз на матч 1-го тура чемпионата Аргентины, ставка за 2.06

27 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: «Бело-чёрные» провалили Апертуру. Команда заняла последнее 15-е место турнирной таблицы.

При этом «Депортиво Риестра» в 16 матчах набрала 11 очков. Команда отличилась 5 голами, пропустив в свои ворота двенадцать.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке Аргентины в серии пенальти переиграв «Сан-Лоренсо».

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До того команда расписала мировую с «Палестиной» (1:1). Зато чуть ранее она была бита «Монтевидео Сити» (1:4).

В пяти последних матчах «Депортиво Риестра» разжилась тремя ничьими. В них «бело-чёрные» отличились 3 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Депортиво Риестра» не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждала в 5 последних матчах.

Плюс «Депортиво Риестра» неудачно противостоит «Боке». В двух очных поединках «бело-чёрные» один раз уступили и сыграли вничью. Да и проблемы с реализацией не решены…

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Сине-золотые» привычно ставят перед собой максимальные задачи. Апертуру команда завершила на второй позиции.

При этом «Бока Хуниорс» на один балл отстала от лидера. К тому же забила команда 22 мяча в 16 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда с минимальным счетом одолела крепкий «О Хиггинс».

До того команда переиграла «Сармьенто Жунин» (2:0). При этом чуть ранее она натужно одолела «Атлетико Паранаэнсе» (1:0).

При этом «Бока Хуниорс» в пяти своих последних матчах добыла 3 победы. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при двух пропущенных.

Состояние команды: «Сине-золотые» ныне находятся в приличных кондициях. Команда добыла 3 победы подряд.

При этом «Бока Хуниорс» не пропускала в трех последних поединках. Да и в Апертуре оборона команды действовала надежно, дав результативный сбой лишь 9 раз в 16 матчах.

Безусловно, «cине-золотые» намерены с первых туров запрыгнуть в лидеры. Да и Леандро Паредес уже успел отметиться голевой передачей после возвращения с чемпионата мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается в 2.06. Ничья — в 2.93, выигрыш «Депортиво Риестра» — в 4.43.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.13 и 1.28.

Прогноз: «Сине-золотые» выглядят предпочтительнее оппонента, к тому же мотивированы продуктивно стартовать в чемпионате.

2.06 Победа «Бока Хуниорс» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Депортиво Риестра» — «Бока Хуниорс» принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Бока Хуниорс» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

3.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч «Депортиво Риестра» — «Бока Хуниорс» принесёт чистый выигрыш 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 3.13.

Пять причин, почему ставка зайдет