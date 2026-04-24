Четырехкратный призер и пятикратный обладатель Кубка России Игорь Черевченко поделился впечатлениями от всех матчей РПЛ, прошедших в середине недели. С бывшим наставником «Локомотива», «Балтики», «Арсенала», «Химок», «Факела» попытались разобраться и в хитросплетениях турнирной таблицы за четыре тура до финиша.

«"Спартак" разбудил краснодарцев»

— Четыре ничьих и четыре победы с разницей в один мяч — дань моде, или веление времени?

— Ну, какая дань моде, не специально же так сушат игры. Разумеется, конец очень упорного чемпионата. Поэтому нет побед за явным преимуществом. Кто-то борется за медали, кто-то за выживание. «Сочи» похоронили заранее, а сейчас три победы подряд, 18 набранных очков и определенные шансы зацепиться за переходные. Проходных игр практически нет.

— При этом колоссальное преимущество хозяев в первом тайме матча «Спартак» — «Краснодар» (1:2) на что списать?

— Как модно говорить, не вышли краснодарцы из раздевалки. А потом «Спартак» их разбудил, заставил заиграть иначе.

— Красно-белые мотивированы до мозга костей ради третьего места?

— Видно, что тренер не делает акцента на каком-то одном турнире. Ротация постоянная, но не связана с теми или иными приоритетами. Я тоже никогда не разделяю, пусть основные футболисты будут в тонусе, играя через два дня на третий, через три на четвертый. Еще на групповом кубковом этапе можно как-то подпускать ближайший резерв. А когда финал близок, конечно, нет. В обратную сторону тем более — чемпионат всегда нужно проводить теми, кто сильнейшие на данный момент. Тем более, «бронзовые» медали очень неплохой стимул.

— Очередные перестановки, если не считать итогового результата, пошли «Спартаку» на пользу?

— Оттолкнулся от соперника, чтобы Литвинов в большинстве случаев сыграл против Кордобы. Без Ву других вариантов особо и не было. Ну, и под Сперцяна в пару к Умярову вышел Мартинс.

— Сперцян и Кордоба провели явно не лучший матч?

— Ну да, вторая игра подряд, где явно не блещут. Особенно колумбиец, хотя борется, толкается, как обычно. Но защитники тоже не лыком у нас шиты и все больше понимают, как против него играть.

— Раз все чаще с голами чемпиона выручают защитники, это о чем-то да говорит?

— Говорит о том, что в трудный момент на выручку приходит поддержка откуда не ждали. И это очень хорошо. Вот у Жубала два раза так получилось, в Питере у Оласы. А «Спартак» веселый в атаке, но сзади все как обычно. Летом необходимо делать соответствующие выводы.

— Не слишком высоко задрал планку допустимых единоборств арбитр Артем Чистяков?

— Если судья справляется с игрой, слишком не бывает. Есть желтые, которые невозможно не дать при всем желании. А здесь спокойно обошелся без них и фолы лишние тоже не свистел. В больших играх только так и надо, иначе все удовольствие болельщик теряет в бесконечных свистках. Игроки же думают, как не получить вторую карточку, что тоже накладывает отпечаток на динамику.

— Все бы ничего, но вновь случился космический пенальти. Почему судьи из раза в раз не выполняют установок своего руководителя Милорада Мажича?

— Вообще не моя тема, кто там кого не слушает. Разберутся.

«"Локомотив" и "Зенит" по праву разделили очки»

— Столь же безумный пенальти вытащил на 99-й минуте Денис Адамов. Справедливость восторжествовала, поскольку встреча «Локомотив» — «Зенит» (0:0) не заслуживала голов ни в одну, ни в другую сторону?

— Был на этой игре и даже невооруженным глазом воспринималось очень странно. Тем более судья сам не показал на 11-метровую отметку, а вновь вмешался VAR, которого в таких случаях близко быть не должно. Но мы видели, что сейчас творилось в матче «Барселона» — «Сельта», когда первый тайм продолжался 68 минут! И Флик остался крайне недоволен всей этой историей, что немудрено. При этом не ошибаются только те, кто ничего не делает. Поэтому не люблю разглагольствовать о судействе. А игра была в целом ничейная. Первый тайм больше за «Зенитом», во втором «Локомотив» уже выглядел предпочтительнее.

— 12 желтых карточек и конфликт в конце соответствовали хотя бы эмоциональному содержанию?

— Ну, это в большей степени один эпизод в концовке с пенальти. Быстро все потушили, житейская история.

— Какое-то качество, чем восторгался «Матч ТВ», с высоты черкизовской трибуны разглядели?

— Да, у «Локомотива» очень много что проходило до штрафной, не раз хорошо выбегали 3 в 3. «Зенит» до перерыва тоже показал приличные индивидуальные действия со стороны Глушенкова и Вендела, который не зря приз лучшему игроку получил. А общекомандных действий с обеих сторон мы не увидели.

— Джон Дюран получил приличное игровое время, а Джон Джон нет. Что могло измениться за три дня с момента победы «Зенита» в Махачкале?

— Это надо у Сергея Богданыча спрашивать. Как по мне, законное тренерское решение. Другое дело, что оба плохо вышли, практически не цеплялись за мячи. И «Локомотиву» стало легче, как в обороне, так и в центре поля.

«Челестини не мог сознательно пренебречь чемпионатом»

— ЦСКА не смог дома одолеть «Ростов» (1:1). Системный кризис, или четкий акцент на Кубок?

— Ну, если это продолжается от матча к матчу, значит кризис. Был отменный шанс оказаться в тройке и нелепо предполагать, что Челестини в первый год работы сознательно от него отказался. Тоже был на этом матче — больше скучал и мерз.

— Совместное появление в атаке Лусиано и Тамерлана Мусаева — эксперимент ради эксперимента?

— Тренер ищет. Решил попробовать с двумя нападающими, когда победа оставляла какие-то шансы на «тройку», а ничья сродни поражению. Решил, когда, если не сейчас. Но «Ростов» в этой ситуации легко разобрался.

ЦСКА — «Ростов» globallookpress.com

— При этом еще и Мойзес 90 минут отыграл. Челестини таким образом отказался ото всех принципов?

— Довольно странно, что бразилец провел весь матч. До этого две недели индивидуально тренировался, явно не в тех кондициях. Прежде, понятно, определял очень многое. С интересом посмотрим, что еще придумает швейцарец в четырех оставшихся играх чемпионата и как минимум одной кубковой.

— Зачем «Динамо» надо было вдруг выставлять сильнейший состав с «Рубином» (0:1), опять-таки памятуя о скорой игре на Кубок?

— Я уже ответил на этот вопрос — в чемпионате всегда надо ставить сильнейших на данный момент. Гусев решил, что не надо сидеть ребятам. Тренируется тот, кто играть не умеет, как раньше говорили. Если не вышел на матч, или мало отыграл, значит завтра никакого выходного — кому это понравится? Тем более у общества «Динамо» был день рождения — 103 года. Но праздника не вышло, поскольку Казань сыграла очень раскрепощенно и по праву одержала победу.

«Евсеев не играет на публику»

— «Сочи» одержал третью победу подряд, над «Крыльями» (2:1). Нет ничего невозможного?

— Ну, пять очков от стыковых матчей теперь, лобовую встречу выиграли. При этом надо понимать, что груз ответственности был на стороне самарцев. Календарь у сочинцев несладкий, но если так, то у любой команды финиш сегодня можно назвать тяжелым.

— На сей раз фактор Игоря Осинькина против бывших сыграл, или голова Алвеса в чистом виде?

— Да какие бывшие! В Самаре от него уже никого и ничего не осталось. Голы бразильца со второго этажа действительно классные. Но не исключительно его заслуга — Игнатов и Зиньковский отлично сыграли на флангах.

— Его соотечественник Жезус тоже отметился дублем — за «Оренбург» с «Пари НН» (2:1). Шансы на спасение уральцев резко возросли, а Нижнего столь же резко упали?

— Нет, там очень плотненько. Одна победа, и все может перевернуться. Но эта игра была, как говорится, не за 6 очков, а за 9, поскольку рядом еще три команды примерно с теми же шансами.

— «Балтика» без Брайана Хиля неожиданно имела столь явное преимущество в Грозном (1:1)?

— «Балтика» играет в свой футбол, велосипеда не изобретает. Как тренеры говорят игрокам действовать, те все четко исполняют. Здесь по статистике возьмем — традиционные 22 фола набрали и были прагматичны в завершающей стадии, если брать количество ударов и Xg. Незрелищный матч, как понимаю, но «от ножа».

— В отличие от поединка «Акрон» — «Махачкала» (1:1), где всех по большому счету устраивала ничья?

— Ну, на пару после этого покинули зону переходных, что уже немало. От чистого вылета — два очка. Вообще интересно смотреть за этой развязкой. «Акрон» сейчас едет в Калининград, Махачкала — в Краснодар, «Оренбург» — в Ростов, «Крылья» принимают «Локо», а Нижний — «Спартак». Думайте сами, считайте сами.

— Вадим Евсеев не слишком переигрывает со словесными эскападами?

— Вадика сто лет знаю. Конечно, не на публику. После «Акрона» уже только три бранных слова произнес. Все идет к тому, что скоро уже ни одного не будет.

— Николай Писарев сказал, что чемпионат РПЛ напоминает театр юного зрителя. Это только валяния футболистов на газоне касается?

— Ну, это был выпад в адрес «Краснодара» после предыдущей игры с «Балтикой». Действительно, как неваляшки валялись. Мне лично на это смотреть неприятно. Вижу Англию, где если футболист лежит, значит точно травма. За Францией во все времена шлейф самого жесткого чемпионата. В Италии по большому счету тоже никто не симулирует. В Испании просто ребята потехничнее, используют свои сильные козыри. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое игроцкое время такого себе не позволяли.

— Почему Таджикистан так скоропостижно покинули?

— Выиграли с «Истиклолом» чемпионат, основную задачу решили. Да, не вышли из группы Кубка азиатских чемпионов, но причина расставания не в этом. Нужно было в Москве оперировать давно больное колено. Руководство отнеслось с пониманием.