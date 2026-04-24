25 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Рубин» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Рубин — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» после 26-ти туров занимают седьмую строчку в таблице с 38 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре казанская команда одержала юбилейную десятую победу в РПЛ. «Рубин» на выезде добыл победу над московским «Динамо» со счетом 1:0.

Ранее команда поделила очки в поединке против «Акрона», завершив встречу со счетом 1:1, и расписала мировую против «Оренбурга» (0:0).

Не сыграет: в лазарете команды Антон Швец (п), Угочукву Иву (п) и Урош Дрезгич (з).

Состояние команды: После возобновления чемпионата «Рубин» провел восемь матчей, проиграв лишь один раз, четыре раза обыграл своих соперников и три раза свел поединок вничью. Этот рывок помог команде закрепиться в середине турнирной таблицы.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 44 очками после 26 туров. У московского коллектива 13 побед, пять матчей вничью и восемь поражений. Общая разница мячей — 38:28.

Последние матчи: В последнем матче ЦСКА продлил серию матчей без побед до трех поединков. Московский клуб поделил очки в домашнем матче против «Ростова» (1:1).

Ранее ЦСКА сыграл вничью против самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:1 и уступил в домашнем поединке против «Сочи» со счетом 0:1.

Не сыграет: в лазарете команды Игорь Акинфеев (в), Матеус Рейс (з), Матвей Лукин (з) и Кирилл Глебов (п).

Состояние команды: ЦСКА после возобновления чемпионата потерпел четыре поражения в 11-ти матчах. Примечательно, что в первой половине команда имела пять неудачных матчей в 26 встречах. Отметим, что ЦСКА пропускает в последних 13 поединках РПЛ.

Статистика для ставок

В матче первого круга ЦСКА обыграл «Рубин» со счетом 5:1

ЦСКА не выигрывает в последних трех матчах

«Рубин» не проигрывает в семи матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ЦСКА с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Рубин» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.21 и 1.61.

Прогноз: Основным ожиданием на этот матч станет ставка на голы от каждой из команд.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.96.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Рубина» в матче. Хозяева на отличной серии без поражений и могут наказать кризисный ЦСКА.

Ставка: Победа «Рубина» в матче за 2.85.