прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.20

6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Франции и Северной Ирландии. Начало встречи — в 22:10 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Франция

Турнирное положение: французская национальная команда не испытала никаких проблем в квалификации чемпионата мира.

«Ле Бле» смогли набрать 16 баллов и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.

За 6 матчей французы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 4 раза пропустили в свои.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в июне главная команда Франции уже успела проиграть команде Кот-д'Ивуара (1:2).

В марте же «трехцветные» обыграли Колумбию (3:1) и Бразилию (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

В последних официальных матчах сборная Франции обыграла Азербайджан (3:1) и Украину (4:0).

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Дидье Дешама подходят к Мундиалю одними из фаворитов турнира. Сборная Франции точно будет претендовать на победу в соревновании.

В группе у французов не должно быть проблем, им предстоит сыграть против Сенегала, Ирака и Норвегии.

Северная Ирландия

Турнирное положение: североирландцы не смогли воспользоваться возможностью пробиться на чемпионат мира.

«Зелено-белая армия» набрала 9 очков, заняла 3-е место в своей группе, пропустив вперед Германию и Словакию.

После этого североирландская национальная команда проиграла в стыковых встречах Италии.

Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах «североирландское железо» обыграло Гвинею (1:0) и сыграло вничью с Уэльсом (1:1).

До этого же главная команда Северной Ирландии уступила Италии (0:2) в стыковой встрече за право сыграть на Мундиале.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Майкла О’Нилла собрались вместе, чтобы провести товарищеские поединки и начать подготовку к Лиге наций, которая стартует уже в сентябре.

В рамках этого турнира сборная Северной Ирландии попала в одну группу с Грузией, Венгрией и Украиной.

Статистика для ставок

Франция проиграла 1 из последних 10 матчей

Северная Ирландия выиграла 1 из последних 3 матчей

Франция забивает на протяжении 12 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.00, а победа Северной Ирландии — в 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: Франция, конечно, сильнее, но вполне может не разгромить соперника.

2.20 победа Северной Ирландии с форой+2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Франция — Северная Ирландия принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа Северной Ирландии с форой+2 за 2.20.

Прогноз: Франция точно забьет, но вполне может и пропустить, что в последнее время регулярно делает.

2.35 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Франция — Северная Ирландия принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Прогноз: обе забьют за 2.35.