6 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Франции и Северной Ирландии. Начало встречи — в 22:10 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Франция
Турнирное положение: французская национальная команда не испытала никаких проблем в квалификации чемпионата мира.
«Ле Бле» смогли набрать 16 баллов и финишировали на первой строчке в турнирной таблице.
За 6 матчей французы смогли 16 раз поразить ворота соперника и 4 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в июне главная команда Франции уже успела проиграть команде Кот-д'Ивуара (1:2).
В марте же «трехцветные» обыграли Колумбию (3:1) и Бразилию (2:1).
В последних официальных матчах сборная Франции обыграла Азербайджан (3:1) и Украину (4:0).
Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Дидье Дешама подходят к Мундиалю одними из фаворитов турнира. Сборная Франции точно будет претендовать на победу в соревновании.
В группе у французов не должно быть проблем, им предстоит сыграть против Сенегала, Ирака и Норвегии.
Северная Ирландия
Турнирное положение: североирландцы не смогли воспользоваться возможностью пробиться на чемпионат мира.
«Зелено-белая армия» набрала 9 очков, заняла 3-е место в своей группе, пропустив вперед Германию и Словакию.
После этого североирландская национальная команда проиграла в стыковых встречах Италии.
Последние матчи: в прошлых товарищеских матчах «североирландское железо» обыграло Гвинею (1:0) и сыграло вничью с Уэльсом (1:1).
До этого же главная команда Северной Ирландии уступила Италии (0:2) в стыковой встрече за право сыграть на Мундиале.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Майкла О’Нилла собрались вместе, чтобы провести товарищеские поединки и начать подготовку к Лиге наций, которая стартует уже в сентябре.
В рамках этого турнира сборная Северной Ирландии попала в одну группу с Грузией, Венгрией и Украиной.
Статистика для ставок
- Франция проиграла 1 из последних 10 матчей
- Северная Ирландия выиграла 1 из последних 3 матчей
- Франция забивает на протяжении 12 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.00, а победа Северной Ирландии — в 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.75.
Прогноз: Франция, конечно, сильнее, но вполне может не разгромить соперника.
Ставка: победа Северной Ирландии с форой+2 за 2.20.
Прогноз: Франция точно забьет, но вполне может и пропустить, что в последнее время регулярно делает.
Прогноз: обе забьют за 2.35.