Сценарий встречи выглядит достаточно предсказуемым. Франция будет использовать этот матч для финальной настройки игровых механизмов перед чемпионатом мира и постарается реабилитироваться за поражение от Кот-д’Ивуара. Северная Ирландия, напротив, сосредоточится на разрушении атак соперника и поиске возможностей для быстрых выпадов. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно французы смогут использовать своё преимущество во владении мячом против организованной и дисциплинированной обороны гостей. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

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25' Жарко во Франции — пауза на водопой.

24' Глобальным преимуществом владеют французы.

21' Пробил из-за пределов штрафной Тчуамени, попал в штангу, мяч отлетел налево к Дуэ, который сделал передачу на Мбаппе, тот забил, но в офсайде оказался форвард «Реала».

18' Рабьо пробил от левого угла чужой штрафной, но выше створа получилось.

16' Ответили ирландцы контратакой, Патрик Келли пробил из-за пределов штрафной, но в створ не попал.

15' Олисе исполнил по центру передачу в штрафную на Мбаппе, но Килиан в офсайде оказался.

Статистика матча 100 Владение мячом 0

14' Стандарт ирландцев оказался неудачным.

13' Рабьо сфолил в центре поля.

11' Тео Эрнандес слева стрелял в штрафную гостей, но его передачу заблокировали.

09' Кунде справа прострелил в штрафную, мяч попал к Мбаппе, но его удар пришёлся мимо створа.

07' Забросил мяч в штрафную гостей Олисе, но не дали Мбаппе принять сферу.

05' Юпамекано подсунул мяч Меньяну, но французский вратарь справился с ситуацией.

03' Французы взяли мяч под контроль с первых мгновениев матча.

01' Матч начался! С центра разыграли французы.

До матча

22:05 Команды вышли на поле! Матч скоро начнётся.

22:00 Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия); Ассистент: Кристоф Гюнш (Баттенберг, Германия); Ассистент: Кристиан Гиттельман (Альбисхайм, Германия); Резервный: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия).

21:55 Матч пройдет на «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск (Франция), вмещающем 50 083 зрителей.

21:52 Северная Ирландии: Пирс Чарльз, Трай Хам, Руайри Макконвилл, Кирон Браун, Броди Спенсер, Ши Чарльз, Джастин Девенни, Джейми Донли, Алистер Маккэнн, Патрик Келли, Айзек Прайс.

21:50 Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Деотшанкюль Юпамекано, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Дезире Дуэ.

21:48 История противостояния практически полностью принадлежит французской сборной. В пяти последних очных матчах Франция одержала три победы и дважды сыграла вничью.

21:35 Для Северной Ирландии этот матч является частью долгосрочного процесса перестройки. После неудачи в стыковых матчах чемпионата мира команда сосредоточилась на формировании нового костяка. Последние результаты показывают определённый прогресс: ничья с Уэльсом и победа над Гвинеей позволили сохранить позитивный настрой перед встречей с одним из фаворитов мирового футбола.

21:30 Сборная Франции подходит к последнему матчу перед стартом чемпионата мира после редкой для себя неудачи. Поражение от Кот-д’Ивуара (1:2) стало первым за десять последних встреч и оборвало серию, в которой команда Дидье Дешама одержала восемь побед при одной ничьей. До этого французы последовательно обыграли Бразилию (2:1), Колумбию (3:1), Азербайджан (3:1) и Украину (4:0), неизменно подтверждая статус одной из самых результативных сборных мира.

21:25 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.