Армейцы пытаются не выпасть из борьбы за медали

В субботу, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором казанский «Рубин» примет московский ЦСКА. Начало игры — в 19:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+1' Минуту добавил судья. Успел за это время дальним ударом ответить Ходжа — Тороп выловил без проблем.

45' Ещё одна дальняя попытка Поповича — по центру мяч полетел, намертво его забрал Ставер.

44' Кармо попробовал ударить с подбора после углового. В створ не попал.

43' Опасным получился удар в угол ворот у Баринова, но выручил Ставер — отбил на угловой.

42' Круговой справа смещался и заходил на дальний удар, но сбил его Сааведра. Штрафной исполнят гости.

41' Даку получил мяч от Сиве в штрафной ЦСКА, снова успел отработать против албанца Данилов.

40' Вуячич выше ворот пробил головой после очередной подачи в штрафную.

39' Ходжа мог пробежаться по левому флангу, но догнал и накрыл его Круговой. Угловой заработал «Рубин».

38' Попович слева сместился к центру и пробил в створ низом. Ставер на месте.

36' С лёта с разворота ударил Даку из пределов штрафной ЦСКА, принял мяч на себя Данилов.

35' Слегка сцепились Жоао Виктор и Даку после того, как бразилец опередил на мяче форварда «Рубина». Шафеев быстро страсти потушил.

34' Снова активен слева Попович, выполнил прострел во вратарскую, пришлось Ставеру ногой его прерывать.

33' Попович на левом краю не переиграл Арройо, дальше Лобов вынес мяч подальше из своей штрафной.

32' После быстрого аута ЦСКА доставил мяч в штрафную «Рубина», там Обляков проткнул его на Мусаева, но тот отдал неточную передачу.

31' Закончилась атака «Рубина» попаданием мяча в руку Сиве.

30' Даку принял пас в штрафной ЦСКА, но пошёл на нескольких защитников и мяч потерял.

29' Жоао Виктор выиграл воздух после подачи со штрафного и пробил головой — мяч шёл выше, но Ставер на всякий случай коснулся его и перевёл на угловой.

28' Никита Лобов получил жёлтую карточку, опасный штрафной на левом фланге заработал ЦСКА.

27' А вот и ЦСКА ответил — справился Ставер с дальним ударом в угол от Облякова.

26' Разыграл «Рубин» комбинацию перед чужой штрафной. Даку после навеса пробил головой в соперника, после чего Тороп забрал мяч.

24' Продолжают контролировать мяч казанцы, без труда им удаётся прессинг ЦСКА разбивать.

23' Классно из глубины забросил мяч Тесленко, Сиве принял передачу, но затянул с решением. В итоге не стал делиться ни с кем и зарядил с разворота выше перекладины.

22' Прострельная передача Поповича слева во вратарскую «Рубина» не дошла ни до кого из своих — защита хозяев вынесла мяч.

21' Мойзес в центре сфолил на Арройо и получил устное предупреждение от арбитра.

20' Неподготовленный удар в касание из пределов штрафной нанёс Обляков. Мяч пошёл сильно выше цели.

19' Арройо накрутил соперника на правом краю, но подал точно в руки Торопу.

18' Попович нарушил правила в атаке на Лобове, пытаясь добраться до мяча в чужой штрафной.

17' Значительно активнее в атаке смотрится «Рубин» на старте встречи. Гости пока без моментов.

16' Теперь Даку выбежал на рандеву с Торопом, но поторопился и попал в положение вне игры. Да и вратаря ЦСКА всё равно не переиграл.

15' Оказался на газоне Даку в штрафной ЦСКА после этого стандарта и держался за ногу. Был контакт с Поповичем, но никакого фола не увидели ни Шафеев, ни судьи на VAR.

14' Долго мяч скакал по головам игроков в штрафной армейцев после этого углового, но удалось его гостям вынести.

13' Первый угловой заработали казанцы, не пустили защитники ЦСКА к мячу Сиве в своей штрафной.

12' Обляков получил мяч на углу штрафной «Рубина», покатил поперёк, но никого из партнёров не нашёл.

11' И сейчас не будет. Круговой открылся в офсайде на правом фланге.

10' ЦСКА в позиционной атаке. Много игры в пас у москвичей, но за 10 минут ни одного опасного подхода к воротам не было.

08' Быструю атаку левым флангом провёл «Рубин», но заброс Рожкова на дальнюю штангу не дошёл до Сиве.

06' Игор Вуячич получил первую жёлтую карточку за грубый подкат под Облякова.

05' Вот это момент у «Рубина»! Один на один выскочил Ходжа после проникающего паса Даку, но не переиграл Торопа!

04' Первую атаку левым флангом организовали гости. Попович не сумел прорваться вперёд и упустил мяч под давлением Арройо.

03' Присматриваются друг к другу команды, пока стерильный контроль без обострения наблюдаем.

02' ЦСКА спокойно владеет мячом в центральной зоне.

01' Матч начался!

До матча

19:28 Команды на поле, до начала игры считанные минуты — ждём!

19:22 6 градусов тепла в Казани сегодня вечером, осадков не ожидается.

19:16 Главный арбитр встречи — 33-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.

19:05 Сегодняшний матч пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс-Арена», вмещающем 45 379 зрителей.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Рожков, Лобов, Начо, Грипши, Ходжа, Даку, Сиве.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Жоао Виктор, Данилов, Баринов, Круговой, Обляков, Алвес, Кармо, Попович, Мусаев.

«Рубин»

После зимнего увольнения Рашида Рахимова и прихода Франка Артиги дела «Рубина» поползли в гору. Как минимум с точки зрения результатов: начал испанский коуч с обидного поражения в Махачкале в конце февраля (1:2), но с тех пор казанцы не проиграли ни разу за семь туров. В том числе победили «Краснодар» (2:1), «Локомотив» (3:0) и «Динамо» (1:0), а вообще в этих семи матчах пропустили всего два мяча — меньше всех в лиге на этом отрезке.

На таблице такое преображение, впрочем, пока никак не отразилось. «Рубин» как шёл седьмым перед зимней паузой, так седьмым и остался, причём даже отставание от топ-6 не сократилось — там по-прежнему 6 очков. Однако на шестой строчке идёт как раз ЦСКА, так что в случае победы сегодня казанский клуб приблизится к шестёрке на расстояние всего одной победы.

ЦСКА

А вот армейцы после зимнего перерыва, напротив, не похожи сами на себя. В декабре ЦСКА выглядел вполне реальным претендентом на чемпионство — в отпуск москвичи уходили четвёртыми и всего четыре очка проигрывали «Краснодару», но сейчас отставание от лидера достигло 13 баллов. Теперь ни о каком чемпионстве нет и речи — тут даже за медали зацепиться будет почти невозможно.

Как же так получилось? За восемь весенних туров у команды Фабио Челестини четыре поражения и всего две победы над клубами из второй половины таблицы — «Акроном» (2:1) и «Динамо» из Махачкалы (3:1). А к концу апреля ЦСКА и с такими соперниками перестал справляться: в трёх последних матчах — два очка из девяти возможных, хотя играли-то с «Сочи» (0:1), «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (1:1). Кстати, в этом году армейцы ещё ни разу за 11 матчей в чемпионате и кубке не сыграли на ноль — непременно пропускали в каждом из них.

Личные встречи

В первом круге армейцы разгромили «Рубин» на своём поле со счётом 5:1, да и вообще в последние годы в личных встречах смотрятся куда предпочтительнее. С 2022-го команды провели 8 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — казанцы не одержали в них ни одной победы, трижды проиграли, а 5 матчей из 8 закончились вничью.

