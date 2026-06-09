Россия подходит к игре в статусе более организованной и сбалансированной команды, которая постепенно стабилизирует результаты и улучшает игру в обороне. Тринидад и Тобаго, напротив, переживает затяжной спад, испытывает кадровые проблемы и регулярно допускает провалы в защите. На этом фоне хозяева выглядят более структурированно и вариативно, особенно при учёте глубины состава и текущей формы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход матча 20 сек. 20 секунд

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09' Кривцов после заброса от Миранчука бил от правого угла вратарской, но кипер гостей снова выручил.

07' Гооооол!!!! 1:0. После розыгрыша углового мяч отскочил к Мингияну Бевееву, который мощно стрельнул из-за пределов штрафной и попал точно в правый угол.

06' Садулаев справа пристрел на всё того же Сергеева, а тот в упор не смог переиграть вратаря гостей.

05' Миранчук от правого края штрафной сыграл во вратарскую, откуда бил в створ Сергеев, но вратарь гостей спас свою команду.

02' Кривцов с левого фланга простреливал в штрафную, но защитники гостей выбили мяч.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

19:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:58 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

19:50 Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия); Ассистент: Бошко Божович (Сербия); Ассистент: Светозар Живин (Нови-Сад, Сербия); Резервный: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия).

19:45 Тринидад и Тобаго: Дензил Смит, Андре Рэймонд, Джастин Гарсия, Энтони Херберт, Михель Пун-Анджерон, Дэниел Филлипс, Андре Рамперсад, Джесси Хан, Реон Мур, Райан Телфер, Кайхим Томас.

19:35 Россия: Антон Митрюшкин, Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков, Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Лечи Садулаев, Иван Сергеев.

19:30 Матч пройдёт на стадионе: «Ростех Арена» (Калининград, Россия), вместимостью 35 212 зрителей.

Стартовый состав сборной России https://t.me/teamrussia

19:22 Сборные ранее не встречались в официальных или товарищеских матчах.

19:20 Сборная Тринидада и Тобаго подходит к игре в тяжёлом состоянии. Команда не сумела пробиться на чемпионат мира, заняв третье место в группе финального этапа отбора КОНКАКАФ и уступив Ямайке и Кюрасао. После смены тренера результаты не улучшились: серия поражений продолжилась, включая крупное поражение от Южной Кореи 0:5.

19:17 Сборная России подходит к матчу после разнонаправленных результатов в текущем цикле. Поражение от Египта в гостях стало продолжением нестабильного отрезка — лишь одна победа в пяти последних играх, что хуже показателей предыдущих лет при Валерии Карпине. Однако в следующем спарринге команда заметно прибавила: против Буркина-Фасо уже в дебютные минуты было оформлено преимущество в два мяча, а итогом стал уверенный разгром — впервые за семь матчей.

19:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.