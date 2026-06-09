Сможет ли Россия разгромить Тринидад и Тобаго?

прогноз на товарищеский матч в Калининграде, ставка за 2.35

9 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные России и Тринидада и Тобаго. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Россия

Турнирное положение: российская национальная команда с 2022 года не принимает участие ни в каких международных соревнования.

В последнее время россияне играют только товарищеские поединки.

Последние матчи: в эту международную паузу главная команда России уже проиграла Египту (0:1), но разгромила Буркина-Фасо (3:0).

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В марте же отечественная «националка» переиграла Никарагуа (3:1), но сыграла вничью с Мали (0:0).

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Не сыграют: все, кто остался в расположении команды, готовы к матчу.

Состояние команды: оценивать уровень команды Валерия Карпина крайне сложно. Сборная России мало того, что не играет официальные матчи, так еще и спарринги проводит с не самыми сильными командами.

Конечно, можно сделать определенные выводы по матчу с Египтом, который выступит на чемпионате мира. Россияне проиграли египтян, поэтому говорить о сильной команде не приходится.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: 102-я в рейтинг ФИФА команда не смогла пробиться на чемпионат мира.

В своей отборочной группе «воины сока» смогли набрать 7 очков и 6 матчах и финишировали на 3-й строчке в турнирной таблице.

Тринидатцы смогли обойти только Бермудские острова, но пропустили вперед Ямайку и Кюрасао.

Последние матчи: в текущую международную паузу Тринидад и Тобаго уже успел крупно проиграть Южной Корее (0:5).

До этого же сборная Тринидада и Тобаго также уступила Боливии (0:3) и Венесуэле (1:4), а также сыграла вничью с Габоном (2:2).

Не сыграют: все, кто есть в заявке, в строю.

Состояние команды: подопечные Дерека Кинга точно не являются грозной силой в мировом футболе. Команде не удается «пошуметь» даже на уровне КОНКАКАФ, а на чемпионате мира Тринидад и Тобаго и вовсе выступал только один раз, в 2006 году.

Тринидад и Тобаго уже долгое время не знает вкуса победы и прилетел в Калининград именно за ней.

Статистика для ставок

Тринидад и Тобаго не выигрывает на протяжении 8 матчей

Россия выиграла 2 из последних 6 матчей

Тринидад и Тобаго не пропустил в 1 из последних 10 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа Тринидада и Тобаго — в 41.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.23 и 3.75.

Прогноз: Россия хоть и сильнее соперника, но вполне может его не разгромить.

2.35 победа Тринидада и Тобаго с форой+2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч Россия — Тринидад и Тобаго принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: победа Тринидада и Тобаго с форой+2,5 за 2.35.

Прогноз: Тринидад и Тобаго постоянно пропускает, но и забивает изрядно, поэтому можно предположить, что обе команды забьют.

2.76 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч Россия — Тринидад и Тобаго принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Прогноз: обе забьют за 2.76.