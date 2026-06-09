9 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные России и Тринидада и Тобаго. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
Россия
Турнирное положение: российская национальная команда с 2022 года не принимает участие ни в каких международных соревнования.
В последнее время россияне играют только товарищеские поединки.
Последние матчи: в эту международную паузу главная команда России уже проиграла Египту (0:1), но разгромила Буркина-Фасо (3:0).
В марте же отечественная «националка» переиграла Никарагуа (3:1), но сыграла вничью с Мали (0:0).
Не сыграют: все, кто остался в расположении команды, готовы к матчу.
Состояние команды: оценивать уровень команды Валерия Карпина крайне сложно. Сборная России мало того, что не играет официальные матчи, так еще и спарринги проводит с не самыми сильными командами.
Конечно, можно сделать определенные выводы по матчу с Египтом, который выступит на чемпионате мира. Россияне проиграли египтян, поэтому говорить о сильной команде не приходится.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: 102-я в рейтинг ФИФА команда не смогла пробиться на чемпионат мира.
В своей отборочной группе «воины сока» смогли набрать 7 очков и 6 матчах и финишировали на 3-й строчке в турнирной таблице.
Тринидатцы смогли обойти только Бермудские острова, но пропустили вперед Ямайку и Кюрасао.
Последние матчи: в текущую международную паузу Тринидад и Тобаго уже успел крупно проиграть Южной Корее (0:5).
До этого же сборная Тринидада и Тобаго также уступила Боливии (0:3) и Венесуэле (1:4), а также сыграла вничью с Габоном (2:2).
Не сыграют: все, кто есть в заявке, в строю.
Состояние команды: подопечные Дерека Кинга точно не являются грозной силой в мировом футболе. Команде не удается «пошуметь» даже на уровне КОНКАКАФ, а на чемпионате мира Тринидад и Тобаго и вовсе выступал только один раз, в 2006 году.
Тринидад и Тобаго уже долгое время не знает вкуса победы и прилетел в Калининград именно за ней.
Статистика для ставок
- Тринидад и Тобаго не выигрывает на протяжении 8 матчей
- Россия выиграла 2 из последних 6 матчей
- Тринидад и Тобаго не пропустил в 1 из последних 10 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Россия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 11.50, а победа Тринидада и Тобаго — в 41.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.23 и 3.75.
Прогноз: Россия хоть и сильнее соперника, но вполне может его не разгромить.
Ставка: победа Тринидада и Тобаго с форой+2,5 за 2.35.
Прогноз: Тринидад и Тобаго постоянно пропускает, но и забивает изрядно, поэтому можно предположить, что обе команды забьют.
Прогноз: обе забьют за 2.76.