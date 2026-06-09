Сборная России завершила длинный летний сбор уверенной победой над Тринидадом и Тобаго. Для команды Карпина это был не тот вечер, где нужно было преодолевать себя — Тринидад и Тобаго приехал в Калининград экспериментальным составом, без группы опытных игроков и после тяжёлого поражения от Южной Кореи. Но отношение обычно в таких играх и проявляется, можно формально доиграть сбор, мысленно уйти в отпуск и получить вязкие 1:0. А матч в Калининграде получился продолжением волгоградской победы, сборная второй раз подряд выглядела достаточно собранной, чтобы снизить градус критики после поражения от Египта.

Валерий Карпин снова заметно изменил состав. По сравнению с игрой против Буркина-Фасо с первых минут остались только Бевеев, Морозов, Садулаев и Алексей Миранчук. Капитанскую повязку на этот раз получил Иван Обляков, в воротах вышел Антон Митрюшкин. На фоне сообщений о вирусе внутри команды и новых кадровых потерь это выглядело не роскошью выбора, а необходимостью распределить силы до конца сбора.

Алексей Миранчук быстро включился в игру и за короткий отрезок успел создать несколько острых эпизодов. Сначала он здорово открылся под передачу Батракова и покатил на Сергеева, но форвард не переиграл Дензила Смита в ближнем бою. Вскоре Сергеев получил ещё один отличный шанс, снова оказался совсем близко к воротам, но перемудрил и пробил во вратаря. Эти промахи могли добавить нервозности, но после углового мяч вылетел из штрафной, Бевеев оказался первым на подборе и пробил издали. Удар получился плотным, мокрое поле и дождь только усложнили задачу Смиту, и мяч проскользнул в ворота. Для защитника «Балтики» это был первый гол за сборную, и трудно придумать для него более подходящее место — Калининград, родной стадион, последний матч прорывного сезона Мингияна.

Мингиян Бевеев https://www.rfs.ru/

Сильянов удвоил, а Россия рано сбросила темп

Второй гол пришёл на 15-й минуте и получился уже более комбинационным. Сильянов продвинулся вперёд и отдал правее Вахании, тот в касание забросил мяч в штрафную на Алексея Миранчука. Миранчук зацепился за эпизод, выполнил подачу на Сергеева, форвард сделал скидку головой, а Сильянов не остановился и ударом в касание отправил мяч в сетку. 2:0 к середине первого тайма выглядели почти идеальным началом. Россия легко проходила центр, находила свободные зоны, быстро возвращала мяч после потерь и заставляла Тринидад обороняться у штрафной. Гости на этом отрезке почти не выбирались вперёд, а если и пытались, то их атаки быстро гасли.

Россия — Тринидад и Тобаго https://www.rfs.ru/

Первый серьёзный ответ пришёл только на 19-й минуте, когда Телфер неожиданно легко протащил мяч по центру, вошёл в штрафную и пробил мимо ворот. Сигнал был достаточно ярким, но и он не помог вернуться к стартовой интенсивности. После двух быстрых голов команда Карпина стала играть спокойнее, иногда даже чрезмерно спокойно. Преимущество оставалось заметным, мяч чаще был у хозяев, но атаки потеряли прежнюю остроту. Контроль стал более стерильным, а решения у штрафной — менее резкими. До перерыва Россия больше не создала моментов уровня первых минут, хотя Сергеев ещё пытался выбраться на ударную позицию, но защитники успевали блокировать.

Россия — Тринидад и Тобаго https://www.rfs.ru/

В концовке первого тайма игра ненадолго стала жёстче. Филлипс ответил на фол Кривцова в центре поля, эмоции вспыхнули, но арбитр быстро погасил конфликт и показал по жёлтой карточке главным участникам эпизода. На перерыв Россия ушла с уверенным преимуществом и задачей не превратить матч в сонное ожидание финального свистка.

Арбитр показывает карточку https://www.rfs.ru/

Батраков сделал себе подарок, а Смит спас гостей от разгрома

Второй тайм начался с дебюта Дениса Адамова за сборную России, он заменил Митрюшкина, а ещё на поле появился Данил Круговой. Бевеев после этого сместился на правый фланг обороны, и Россия снова попробовала поднять скорость. Сразу стало заметно, что после выхода на поле Карпин хотел увидеть другой подход. Хозяева вновь начали чаще заходить в штрафную, появились удары, передачи за спину и стандарты. Кривцов получил отличный шанс после мягкого мяча от Миранчука, но Смит вытащил удар в упор — вратарь Тринидада и Тобаго постепенно становился отдельным сюжетом матча. Он ошибся в эпизоде с первым голом, но затем начал вытаскивать всё подряд, будто оправдываясь.

Денис Адамов https://www.rfs.ru/

Третий гол всё-таки случился на 60-й минуте. Садулаев на левом краю штрафной мягко забросил мяч в центр, Батраков открылся в правильной точке и в касание пробил мимо Смита. Красивая личная история с голом в день 21-летия! После 3:0 Россия могла увеличивать счёт, а гости — только благодарить своего голкипера. Морозов не переиграл Смита с близкой дистанции, Сергеев снова бил опасно, но опять упёрся во вратаря. Петров добивал почти с пары метров, однако Смит успел и туда. На 72-й минуте он сделал ещё и двойной сейв и вскоре был заменён, получив заслуженные аплодисменты от стадиона. Редкий случай для вратаря команды, которая к тому моменту разгромно проигрывала, но здесь это выглядело уместно.

Россия — Тринидад и Тобаго https://www.rfs.ru/

Карпин продолжил давать игровое время тем, кто оставался в запасе. На поле вышли Баринов, Амир Ибрагимов, Мелкадзе, позже появился Кирилл Данилов. Ибрагимов получил ещё один шанс после дебюта в матче с Буркина-Фасо, Данилов мог забить первый гол за сборную, но его удар головой после углового прошёл чуть неточно. У Тринидада и Тобаго в концовке тоже был шанс забить, однако Мур не переиграл Адамова с близкой дистанции.

Эта победа не особо меняет фон последнего сбора в сезоне. Слишком разными были соперники, контекст остаётся товарищеским, плюс слишком много кадровых оговорок сопровождало сборную. Но после поражения от Египта сборной России было важно закончить сезон без ощущения тягучей неопределённости, с этим команда справилась.

Два крупных результата подряд дали болельщикам хотя бы повод для пары радостных вечеров. В Волгограде сборная провела лучший матч года по качеству первого тайма, в Калининграде — быстро сняла интригу и не бросила играть после перерыва. В обоих матчах были дебюты, голы игроков второго плана и заметное участие лидеров. Сборная России закрыла сезон победой, которую от неё и ждали, не выразительной, но убедительной и достаточно яркой. Когда нет официальных турниров, хотя бы банальная проверка отношения вызванных футболистов тоже важна.