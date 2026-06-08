8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Нигер и Мавритания. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Нигер

Турнирное положение: Эта команда снова не смогла преодолеть групповой этап квалификации на чемпионат мира. Сборная Нигера финишировала второй в своей группе.

Вообще же, Нигер в отборе в среднем пропускал чаще гола за матч. А вот забила команда 11 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке нигерцы расписали мировую со скромным Бенином (1:1). Причем ничью команде принес ростовчанин Умар Сако.

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Немного раньше случилось минимальное поражение от Того. А вот поединок с Ливией принес блеклый сухой паритет.

В своих пяти последних матчах Нигер разжился тремя ничьими. В этих поединках команда отличилась 4 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 6.

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Состояние команды: Нигерцы уже основательно подзабыли вкус побед. Последняя случилась еще в середине октября минувшего года.

Не секрет, что у команды явно не ладится в матчах с оппонентами приличного уровня. Да и исторически Нигер неудачно противостоит мавританцам, победив всего раз в четырех очных поединках.

Мавритания

Турнирное положение: Последний отборочный турнир мавританцы откровенно провалили. Итоговое 5 место из 6 — такой неутешительный итог.

Более того, Мавритания забила всего лишь 4 мяча в 10 матчах отбора. Да и победить команде удалось лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок мавританцы завершили ничьей с Анголой (1:1). Команда отыгралась уже в компенсированное время.

Ну а до того команда оказала достойное сопротивление Аргентине (1:2). Вот только Кувейту она уступила, что называется, без вариантов (0:2).

При всем при этом Мавритания в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьи. Команда отличилась 3 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Ну вот каким может быть моральный дух команды, если она не побеждает чуть меньше года?! А вот именно такой случай у мавританцев!

Плюс тылы команды пресловутой надёжностью не отличаются. Команда в отборочном турнире пропустила 13 мячей в 10 сыгранных поединках.

Мавританцы имеют довольно скромный по именам подбор игроков. Звезд в составе нет, да и голы команде даются как-то натужно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нигер считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.10, а победа Мавритании — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.54 и 1.53.

Прогноз: Обе команды давненько не побеждали, так что в этом поединке явно будут рисковать.

2.29 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Нигер — Мавритания позволит вывести на карту выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе забьют за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.

2.31 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Нигер — Мавритания позволит вывести на карту выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.31.

Пять причин, почему ставка зайдет