прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.02

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Рунавик» и «Копер». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Рунавик»

Турнирное положение: «Рунавик» в новом сезоне выступает успешно. Ныне команда пребывает на 1-м месте чемпионата Фарерских островов.

При этом «Рунавик» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забила команда 30 мячей в 16 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рунавик» нанес поражение «Хамрун Спартанс» (2:1).

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До того команда подписала мировую с тем же оппонентом (1:1). К тому же поединок с «Клаксвиком» завершился паритетом (0:0).

При этом «Рунавик» в пяти последних матчах одержал две победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при семи пропущенных.

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Состояние команды: «Рунавик» уже успел сотворить сенсацию. Фарерцы героически прошли колючий мальтийский барьер.

Аппетит приходит во время еды, и «Рунавик» постарается пройти еще и словенцев. Фарерцы не проигрывают уже без малого два месяца, к тому же в битве с мальтийцами доказали свою состоятельность.

«Копер»

Турнирное положение: «Копер» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда разжилась 4 победами при трех поражениях.

Причем «Копер» уже стартовал в чемпионате Словении. Команда сразу же возглавила турнирную таблицу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Копер» переиграл «Нафту» (2:0).

Несколько ранее команда в спарринге одолела МТК (3:1). А вот поединок с загребским «Динамо» завершился поражением (2:4).

В пяти своих последних матчах «Копер» победил три раза. Команде удалось отличиться 9 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Копер» продуктивно подготовился к новому сезону. Плюс успешный старт в чемпионате Словении наверняка придаст положительных эмоций.

Словенцы уже набрали обороты. Команда победила в двух своих последних матчах, отличившись в них 5 забитыми мячами, да и фарерцев должна банально не замечать.

Ныне «Копер» выглядит весьма симпатично. Словенцы должны сыграть на классе, к тому же оборона соперника не отличается сверхнадежностью. Почему бы этим не воспользоваться?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Копер» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа оппонента — в 3.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.79, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.97.

Прогноз: Словенцы в последних матчах выглядели уверенно и не должны иметь проблем в матче с «Рунавиком».

2.02 Победа «Копера» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Рунавик» — «Копер» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Победа «Копера» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.92 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.92 на матч «Рунавик» — «Копер» принесёт прибыль 1920₽, общая выплата — 2920₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.92.

Пять причин, почему ставка зайдет