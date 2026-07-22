24 июля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Витория». Начало игры — в 01:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Ботафого»

Турнирное положение: «Одинокие звезды» выступают неровно. Ныне команда пребывает на 9-м месте чемпионата Бразилии.

При этом «Ботафого» на 5 очков отстает от топ-4. Да и забила команда 33 мяча в 18 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ботафого» нанес поражение «Сантосу» (2:1).

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До того команда была бита «Баией» (1:2). Зато поединок с «Каракасом» завершился яркой викторией (3:1).

При этом «Ботафого» в пяти последних матчах одержал три победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Ботафого» чередует успешные поединки с неудачными. При этом «одинокие звезды» потенциально должны бороться за самые высокие места.

При этом «Ботафого» исторически успешно противостоит «львам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. К тому же должен вернуться в строй основной форвард Артур Кабрал.

«Витория»

Турнирное положение: «Львы» ходят в середняках бразильского чемпионата. Нынешнее 11 место является показательным.

Причем «Витория» всего на 5 очков оторвалась от зоны вылета. Да и победили «львы» всего в семи поединках из восемнадцати.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Витория» переиграла «Васко да Гаму» (1:0).

Несколько ранее команда в Кубке одолела «Форталезу» (2:1). Да и первый поединок с тем же оппонентом завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Витория» победила 4 раза. Команде удалось отличиться 10 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Витория» ныне выдает весьма продуктивный отрезок. Три победы кряду не могут не окрылять, да и шансы закрепиться в топ-11 у команды высокие.

При всем при этом «львы» набрали обороты. Команда в трех своих последних матчах пропустила всего два мяча, к тому же мотивирована дать бой «Ботафого», который не может обыграть уже 9 лет.

Ныне «Витория» выглядит весьма симпатично. «Львы» способны преуспеть в контригре, к тому же у оппонента имеются серьезные кадровые проблемы. Ну и почему бы ими не воспользоваться?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ботафого» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценивается в 3.60, тогда как победа оппонента — в 5.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.83, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: «Львы» в последних матчах выглядели уверенно и вполне способны дать бой обескровленному «Ботафого».

2.00 «Витория» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ботафого» — «Витория» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: «Витория» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Ботафого» — «Витория» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет