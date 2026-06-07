В воскресенье, 7 июня, Флавио Коболли и Александр Зверев сразятся в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

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16:25 Матч Флавио Коболли — Александр Зверев начался! Счет 0:0! На подаче итальянец! Поехали…

До матча

16:20 Флавио Коболли и Александр Зверев приняли участие в жеребьевке подачи и приступили к разминке, которая продлится несколько минут.

16:15 Главные действующие лица сегодняшнего финала появляются на корте «Арены имени Филиппа Шатрие».

16:10 Артисты выступили, дымовые шашки с цветами флага Франции выстрелили, все ждут теннисистов.

16:00 На корте началась танцевальная шоу-программа. Зрители с нетерпением ждут появление спортсменов.

15:45 Теннисисты находятся в подтрибунном помещении и проводят разминку со своими тренерами.

15:30 В Париже сегодня умеренно теплая и облачная погода, комфортная для теннисистов и зрителей. Во время матча температура будет около +21℃.

15:20 Матч пройдет на главном корте теннисного комплекса Ролан Гаррос — «Stade Roland Garros» в Париже. Поединок примет легендарная центральная «Арена имени Филиппа Шатрие», которая вмещает 15 000 зрителей.

15:15 Для обоих теннисистов этот матч является возможностью завоевать свой первый титул на турнирах Большого шлема.

15:10 Коболли отдыхал почти 4 дня перед финалом из-за отмены полуфинала, что дает ему физическое преимущество, но может сбить игровой ритм.

15:05 10-й сеяный итальянец сенсационно пробился в финал, обыграв в 1/4 финала Феликса Оже-Альяссима. В полуфинале он прошел дальше без игры (на отказе) из-за вирусной болезни соотечественника Маттео Арнальди.

15:00 2-й сеяный немец продемонстрировал уверенный теннис на протяжении двух недель, отдав лишь два сета, а в полуфинале переиграл чеха Якуба Меншика в четырех партиях. Для Александра это уже четвертый финал ТБШ в карьере.

14:55 Примечательно, что их первая в истории встреча состоялась именно здесь, в Париже, на стадии 3-го круга Ролан Гаррос 2025. Зверев одержал уверенную победу в трех сетах со счетом 6:2, 7:6(4), 6:1.

14:50 В официальных матчах ATP Александр Зверев ведет по победам у Флавио Коболли со счетом 3:1. При этом три поединка из четырех теннисисты провели на грунтовом покрытии. В нынешнем сезоне они сыграли два очных матча и выиграли по одному.

15:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.64

14:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию мужского финала Ролан Гаррос 2026, в котором за титул сразятся Флавио Коболли и Александр Зверев. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.