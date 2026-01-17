Tennis.com внимательно проанализировал сетку мужского турнира Australian Open-2026.

На первый взгляд, мужская сетка первого турнира «Большого шлема» 2026 года выглядит максимально простой, понятной и лишенной интриги. Карлос Алькарас и Янник Синнер играли друг с другом в финалах трех последних «Шлемов», и они становятся только лучше. Способен ли кто-нибудь помешать их четвертой подряд встрече в битве за титул?

Ниже — разбор сетки мужского турнира Australian Open.

Первая четверть

Прежде чем мы заранее коронуем Синнера и Алькараса как неизбежных финалистов, стоит напомнить: Australian Open — это единственный «Шлем», где один из них ни разу не доходил до финала. И даже до полуфинала.

Речь, конечно, об Алькарасе: в 2023-м он был травмирован, в 2024-м проиграл Александру Звереву в четвертьфинале, а в 2025-м уступил Новаку Джоковичу, тоже на стадии 1/4-й. Он еще никогда не начинал сезон в Австралии на пике своей формы.

В этом году 22-летнего испанца ждет новое испытание: отсутствие его многолетнего тренера Хуана Карлоса Ферреро, с которым они внезапно расстались в прошлом месяце. Ферреро не только руководил тренировочным процессом, но и передавал огромный объем информации прямо по ходу матчей.

Ни для кого не секрет, что без Ферреро в боксе Алькарас порой выглядел потерянным. Посмотрим, как он справится, не слыша привычного голоса.

Несмотря на всё это, жребий подарил Карлосу отличный путь к его первому полуфиналу Australian Open.

В первом круге Алькарас встретится с 79-й ракеткой мира Адамом Уолтоном, в третьем его соперником, вероятно, будет либо француз Корантен Муте, либо американец Себастьян Корда. Возможный соперник в 1/8 финала — американец Томми Пол.

В четвертьфинале на пути Алькараса может оказаться шестой сеяный Алекс Де Минор. Игра против австралийца на его домашнем корте не должна пугать Карлоса — он выиграла все пять предыдущих матча против этого соперника.

В этой части сетки есть и другие таланты — Александр Бублик, Флавио Коболли, Фрэнсис Тиафо. Но ни с кем из них Алькарас не встретится раньше четвертьфинала.

Темная лошадка

Александр Бублик. 10-й сеяный подходит к турниру после после победы на недавнем турнире в Гонконге. В удачный день он способен обыграть кого угодно. Алькарас может встретиться с ним в четвертьфинале. Интересно, что ранее они никогда не играли друг с другом.

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Корда — Майкл Чжэн (топовый игрок из колледжа, в прошлом году дебютировавший в топ-200 благодаря успешным выступлениям на «челленджерах»).

Томми Пол — Александр Ковачевич

Александр Бублик — Дженсон Бруксби

Прогноз: Алькарас выйдет в полуфинал.

Вторая четверть

Александр Зверев — третья ракетка мира. В прошлом году он играл здесь в финале, еще дважды доходил до полуфиналов и в целом имеет отличную статистику в Мельбурне — 31 победа и 10 поражений.

Но после его громких — и во многом им самим раздутых — проблем и спадов в 2025 году, есть ощущение, что 28-летний немец сейчас не так опасен, как раньше.

Однако, как и в случае с Алькарасом, можно сказать, что ему досталась не самая сложная сетка. Ближайшие к нему сеяные — Андрей Рублев и Кэмерон Норри. Общий счет личных встреч Зверева против россиянина и британца — разгромные 13-3.

Два самых опасных соперника в этой четверти находятся в нижней половине сетки: это 11-й сеяный Даниил Медведев и седьмойй сеяный Феликс Оже-Альяссим.

Медведев, взявший титул в Брисбене, — трехкратный финалист Australian Open. Россиянин выглядит полным решимости реабилитироваться за провал, случившийся с ним в 2025-м. Год назад Медведев проиграл во втором круге Лернеру Тьену.

Оже-Альяссим уже доходил здесь до четвертьфинала. По итогам прошлого сезона канадец снова закрепился в топ-10.

Если Медведев и Оже-Альяссим пересекутся в четвертом круге, мы ставим на Медведева. Кроме того, мы выбираем его победителем в возможном четвертьфинальном матче против Зверева.

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Лернер Тьен — Маркос Гирон (дерби двух калифорнийцев).

Феликс Оже-Альяссим — Нуну Боржеш.

Прогноз: Медведев выйдет в полуфинал.

Третья четверть

Как оценивать шансы Новака Джоковича? Здесь есть два полярных фактора.

За: Он выигрывал этот турнир 10 раз, а его статистика в Мельбурне — невероятные 99 победы и всего лишь 10 поражений.

Против: Ему 38 лет, и он не побеждал на «Шлемах» с 2023 года — для него это целая вечность.

Тем не менее, в 2025-м Джокович держался достойно: серб дошел до полуфинала на всех четырех мэйджорах, прежде чем (а) его подводило здоровье, (б) он уступал в мощи Синнеру или Алькарасу, или (в) случалось и то, и другое сразу.

В этот раз он попал в половину Синнера. Но важнее то, что его четверть сетки дает шанс показать, на что он еще способен.

В первом круге Джокович встретится с 71-й ракеткой мира Педро Мартинесом — с грунтовиком, с которым он раньше ни разу не играл.

Первый сеяный на пути Новака — 30-я ракетка мира Брэндон Накашима (тоже первая встреча).

Четвертый круг: тут возможна встреча с чехом Якубом Меншиком или поляком Хубертом Хуркачем. Оба обладают мощной, неприятной подачей.

Два самых высокорейтинговых игрока в этой четверти — Лоренцо Музетти и Тейлор Фриц — находятся в другой части сектора. Из них Фриц, пожалуй, опаснее на харде, но вот незадача — американец проиграл все 11 предыдущих матчей против Джокович.

По всей видимости, почти сразу станет ясно, как Новак справляется с пятисетовым форматом. Если ему удалось как следует подготовить тело, он, скорее всего, доберется до своего 13-го полуфинала в Мельбурне.

Темная лошадка

Стефанос Циципас (31-й сеяный). Еще совсем недавно, в 2023 году, он играл здесь в финале, и он — последний игрок, побеждавший Синнера на кортах Мельбурна. Уже в третьем круге грек может встретиться с Музетти, который приехал в Австралию в статусе пятой ракетки мира.

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Брэндон Накашима — Ботик ван де Зандшульп

Хуберт Хуркач — Зизу Бергс

Стэн Вавринка vs. Ласло Джере

Григор Димитров — Томаш Махач

Прогноз: Джокович выйдет в полуфинал.

Четвертая четверть

Текущая победная серия Синнера на Australian Open составляет уже 14 матчей. В прошлом году на пути к титулу он отдал всего два сета, при этом так и не встретив сопротивления ни в полуфинале, ни в финале. Корты, атмосфера, время года, присутствие австралийского тренера — абсолютно всё на этом «Счастливом Шлеме» (Happy Slam) идеально подходит спокойному характеру Синнера.

То же самое можно сказать и про его часть сетки — кто бы в ней ни оказался. Сложно представить кого-то, кроме Алькараса, кто мог бы сейчас считаться реальной угрозой для Синнера.

В первом круге Синнер сыграет против 94-й ракетки мира Юго Гастона. В третьем раунде возможна встреча с 28-м сеяным Жоао Фонсекой, который навел шороху на этом турнире в прошлом году, когда обыграл Андрея Рублева.

Потенциальный соперник в 1/8 финала — Карен Хачанов. У россиянин есть одна победа над Синнером (в далеком 2020-м), но с тех пор он проиграл итальянцу четыре матча подряд.

В четвертьфинале Синнера могут ждать Бен Шелтон или Каспер Рууд. Янника выиграл восемь из девяти матчей против американца и ведет 4-0 в противостоянии с норвежцем.

Всё это говорит об одном: поражение Синнера до полуфинала станет настоящим шоком.

Матчи первого круга, которые стоит посмотреть

Бен Шелтон — Юго Эмбер

Карен Хачанов — Алекс Микельсен (в прошлом году россиянин проиграл американцу в третьем круге Australian Open)

Прогноз: Синнер выйдет в полуфинал.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Итоговый прогноз

В полуфинале Медведев обыграет Алькараса, Синнер — Джоковича.

В финале Синнер одержит победу над Медведевым.