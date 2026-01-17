Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Бублик

Саша в этом году приехал в Мельбурн в статусе десятой ракетки мира.

Бублик дебютировал в первой десятки рейтинга после победы на недавнем турнире в Гонконге.

Однако во многом это случилось благодаря, в первую очередь, его прошлогодним успехам.

В 2025-м Бублик стал чемпионом травяного «пятисотника» в Галле, а также выиграл турниры ATP 250 в Гштаде, Кицбюэле и Ханчжоу.

Кроме того, в прошлом году он дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

На прошлой неделе в Гонконге дебютант топ-10 обыграл Ботика ван де Зандшульпа, Цзюньчэна Шана, Маркоса Гирона и Лоренцо Музетти.

Бруксби

Дженсон тем временем провел пока лишь два матча.

На прошлой неделе американец обыграл 643-ю ракетку мира Дженсона Уоттта на турнире в Окленде.

После этого Бруксби неожиданно проиграл Себастьяну Баэсу. При этом второй сет аргентинец забрал со счетом 6:0.

В прошлом году Бруксби вернулся в тур после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два сезона.

Самое интересное, что по итогам 2025-го он снова оказался в топ-50. В предыдущем сезоне Бруксби выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне и дошел до финала на траве в Истборне. На харде его лучшим результатом стал выход в полуфинал «пятисотника» в Токио.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.26, победу Бруксби букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: Бублик до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основной сетки Australian Open. Более того, в трех предыдущих сезонах он не смог пройти в Мельбурне даже первый раунд.

На этот раз логично ожидать от представителя Казахстана куда более успешного выступления, учитывая тот колоссальный прогресс, которого он достиг за последний год. Рискнем предположить, что Бублик все-таки обыграет американца.

