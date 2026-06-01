прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.22

Немец Александр Зверев сыграет против испанца Рафаэля Ходара в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.22.

Ходар

Рафаэль впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

До этого сезона он вообще не играл на турнирах такого уровня.

В первом раунде Ходар разгромил американца Александра Ковачевича — 6:1, 6:0, 6:4.

Во втором матче 19-летний теннисист отдал один сет австралийцу Джеймсу Дакворту — 6:1, 6:7, 6:4, 7:5.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, у испанца был тяжелейший матч против американца Алекса Микельсена — 7:6, 6:7, 4:6, 6:3, 6:3.

В матче 1/8 финала против Пабло Каррено-Бусты ему тоже пришлось провести пять сетов, но камбэк получился убедительным — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Ходар выиграл 19 из 22 матчей на грунте в этом году.

В апреле Рафаэль выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде, а в мае добрался до четвертьфинала в Риме.

Всего в этом сезоне Ходар провел уже 47 матчей (37 побед, 10 поражений).

Зверев

Саша шестой год подряд вышел в четвертьфинал французского «Шлема».

В стартовом матче немецкий теннисист одержал уверенную победу над французом Бенжаменом Бонзи — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев разгромил чеха Томаша Махача (6:4, 6:2, 6:2), а в третьем обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:3, 5:7, 6:2).

В 1/8 финала его соперником был нидерландец Йеспер де Йонг — 7:6, 6:4, 6:1.

Зверев выиграл 17 из 21 матчей на грунте в текущем сезоне.

На «Мастерсе» в Риме он сенсационно уступил в четвертом круге Лучано Дардери, но зато перед этим дошел до финала в Мадриде и до полуфинала в Монте-Карло и Мюнхене.

После 2020 года Зверев лишь однажды проиграл на Ролан Гаррос« раньше полуфинала. В прошлом сезоне он уступил в 1/4 финала Новаку Джоковичу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 3.48, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: несмотря на внушительный прогресс Ходара, считаем, что он не сможет остановить Зверева, который после поражений Синнера и Джоковича стал главным фаворитом турнира. Ключевым моментом в предстоящем матче будет опыт немецкого теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.22.