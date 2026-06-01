Фонсека обыграет Меншика и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос?

прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.92

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против чеха Якуба Меншик в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Фонсека с коэффициентом для ставки за 1.92.

Меншик

Якуб впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В первом раунде чешский теннисист одержал уверенную победу над французом Титуаном Дроге — 6:3, 6:2, 6:4.

Во втором круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде 20-летний чех выиграл у Алекса Де Минора — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

В 1/8 финала Меншик одержал победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.

Меншик в этом году пока ни разу не выигрывал больше четырех матчей подряд. На грунте его баланс — семь побед и три поражения.

Фонсека

Жоао тоже впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В первом круге Фонсека одержал уверенную победу над 241-й ракеткой мира Люкой Павловичем — 7:6, 6:4, 6:2.

Во втором раунде 19-летний теннисист совершил камбэк в матче против Дино Прижмича — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.

После этого Фонсека выиграл у Новака Джоковича. В этом матче он тоже отыгрался с 0-2 по сетам — 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.

Это был всего лишь второй случай в карьере серба, когда он проиграл матч, ведя 2-0 по сетам.

В 1/8 финала Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 7:6, 5:7, 6:2.

Жоао выиграл десять из 16-ти матчей на грунте в этом году. До этой недели его лучшим результатом в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 2.78, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в отличие от Рублева, Фонсека, скорее всего, воспользуется слабостями в игре Меншика. Рискнем предположить, что бразилец одержит уверенную победу над чешским теннисистом и продолжит борьбу за титул.

1.92 Победа Фонсеки с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Меншик — Фонсека позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по сетам (-1,5) за 1.92.