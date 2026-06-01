Бразилец Жоао Фонсека сыграет против чеха Якуба Меншик в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Фонсека с коэффициентом для ставки за 1.92.
Меншик
Якуб впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».
В первом раунде чешский теннисист одержал уверенную победу над французом Титуаном Дроге — 6:3, 6:2, 6:4.
Во втором круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.
В третьем раунде 20-летний чех выиграл у Алекса Де Минора — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.
В 1/8 финала Меншик одержал победу над россиянином Андреем Рублевым — 6:3, 7:6, 4:6, 2:6, 6:3.
Меншик в этом году пока ни разу не выигрывал больше четырех матчей подряд. На грунте его баланс — семь побед и три поражения.
Фонсека
Жоао тоже впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».
В первом круге Фонсека одержал уверенную победу над 241-й ракеткой мира Люкой Павловичем — 7:6, 6:4, 6:2.
Во втором раунде 19-летний теннисист совершил камбэк в матче против Дино Прижмича — 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.
После этого Фонсека выиграл у Новака Джоковича. В этом матче он тоже отыгрался с 0-2 по сетам — 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5.
Это был всего лишь второй случай в карьере серба, когда он проиграл матч, ведя 2-0 по сетам.
В 1/8 финала Фонсека обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:5, 7:6, 5:7, 6:2.
Жоао выиграл десять из 16-ти матчей на грунте в этом году. До этой недели его лучшим результатом в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 2.78, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в отличие от Рублева, Фонсека, скорее всего, воспользуется слабостями в игре Меншика. Рискнем предположить, что бразилец одержит уверенную победу над чешским теннисистом и продолжит борьбу за титул.
Рекомендуемая ставка: победа Фонсеки с форой по сетам (-1,5) за 1.92.