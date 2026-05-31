прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.17

Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Потапова — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.17.

Потапова

Анастасия второй раз в карьере вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

Два года назад она не смогла пройти эту стадию, проиграв Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6.

В первом круге текущего турнира Потапова разгромила австралийку Майю Джойнт — 6:1, 6:2.

Во втором раунде 25-летняя теннисистка совершила камбэк в матче против британки Кэти Бултер — 5:7, 6:4, 6:2.

Но главным событием стала ее победа над прошлогодней чемпионкой Ролан Гаррос Кори Гауфф.

Потапова обыграла американку в невероятно напряженном трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 6:4.

Потапова, которая теперь играет под флагом Австрии, выиграла 17 из 21 матчей на грунте в этом году.

В апреле Анастасия дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде, а в мае добралась до 1/8 финала в Риме.

Калинская

Анна тем временем впервые вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

В первом круге российская теннисистка разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша Ролан Гаррос Лоис Буассон — 6:2, 6:2.

Во втором раунде Калинская одержала победу над 18-летней соотечественницей Алиной Корнеевой — 7:6, 6:4.

В третьем круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио. Как и ожидалось, матч получился нервным — 6:3, 0:6, 6:2.

В текущем сезоне Калинская провела десять матчей на грунте. На этом отрезке у нее семь побед и три поражения.

В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.

На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.

В этом сезоне она пока ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 1.47, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: скорее всего, Анна не сможет остановить соперницу, которая ранее тоже представляла на корте Россию. Потапова в матче против Гауфф подтвердила, что способна добраться до решающих стадий турнира.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Потапова — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.17.