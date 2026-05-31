прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.13

Белоруска Арина Соболенко сыграет против японки Наоми Осаки в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Осака с коэффициентом для ставки за 2.13.

Соболенко

Арина четвертый год подряд вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

После 2022 года она пока ни разу не проигрывала в Париже раньше 1/4 финала. В прошлом сезоне белоруска дошла до финала, в котором уступила Кори Гауфф.

В первом круге текущего турнира Соболенко одержала победу над Джессикой Боусас Манейро — 6:4, 6:2.

Во втором раунде ее соперницей была француженка Эльза Жакмо — 7:5, 6:2.

В третьем круге Соболенко выиграла у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:0, 7:5.

Соболенко выиграла семь из девяти матчей на грунте в этом году.

В конце апреля Арина не смогла защитить титул на «тысячнике» в Мадриде, проиграв американке Хейли Баптист.

На турнира в Риме Соболенко выступила еще хуже, сенсационно уступив в третьем круге 36-летней Соране Кырсте.

В этом году Соболенко провела 33 матча. На этом отрезке у нее 30 побед и три поражения.

Осака

Наоми впервые в карьере вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Даже в то время, когда японка была первой ракеткой мира, ее лучшим результатом в столице Франции был третий круг.

В первом раунде текущего турнира Осака одержала победу над 38-летней немкой Лаурой Зигемунд — 6:3, 7:6.

Во втором круге она выиграла у хорватки Донны Векич — 7:6, 6:4.

В третьем раунде у Осаки был тяжелейший матч против американки Ивы Йович — 7:6, 6:7, 6:4.

Осака провела пока лишь 17 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 12 побед и пять поражений.

В конце апреля Наоми дошла до четвертого круга на «тысячнике» в Мадриде, обыграв Камилу Осорио и Ангелину Калинину. В 1/8 финала она уступила Арине Соболенко (7:6, 3:6, 2:6).

На турнире в Риме Осака выиграла у Евы Лис и Дианы Шнайдер, после чего разгромно проиграла Иге Свентек (2:6, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Осаки букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: ранее в этом сезоне Арина обыграла Наоми на харде в Индиан-Уэллс и на грунте в Мадриде. В столице Испании белоруска одержала волевую победу над японской теннисисткой — 6:7, 6:3, 6:2.

Возможно, Осака снова создаст интригу, но на большее ей вряд ли стоит рассчитывать.

