Хвалиньская и Парри дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.12

Француженка Диан Парри сыграет против польки Майи Хвалиньской в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 1 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хвалиньская — Парри с коэффициентом для ставки за 2.12.

Хвалиньская

Майя впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

Польская теннисистка пробилась в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию. В решающем отборочном матче она обыграла нидерландку Сюзан Ламенс.

В первом раунде основного турнира Хвалиньская одержала сенсационную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:0.

Еще одним сюрпризом стала уверенная победа 24-летней польки над бельгийкой Элизой Мертенс. Этот матч тоже завершился со счетом 6:4, 6:0.

В третьем круге Хвалиньская остановила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари — 1:6, 6:3, 6:2.

До этой недели лучшим результатом Хвалиньской в текущем сезоне был выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Хвалиньская занимает 114-е место в рейтинге WTA. Выше 113-й строчки она пока не поднималась.

Парри

Диан тоже впервые вышла в 1/8 финала на турнире такого уровня.

В первом круге француженка одержала волевую победу над украинкой Ангелиной Калининой — 0:6, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Парри одержала победу над американкой Энн Ли — 6:3, 6:4.

В третьем круге 23-летняя теннисистка остановила американку Аманду Анисимову — 6:3, 4:6, 7:6.

Парри выиграла восемь из 13-ти матчей на грунте в этом году.

Парри не выиграла ни одного матча в Руане, Мадриде, Сен-Мало и Париже, тогда как на турнире WTA 125 в Париже она стала чемпионкой.

На неделе перед Ролан Гаррос она проиграла во втором раунде 37-летней китаянке Шуай Чжан.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хвалиньскую в этом матче можно поставить за 1.55, победу Парри букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: обе девушки здорово играют на этом турнире, поэтому самым логичным вариантом в данном случае будет ставка без учета исхода. Скорее всего, Хвалиньская и Парри устроят настоящую битву за место в 1/4 финала.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.12.