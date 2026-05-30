Свитолина снова выйдет в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.39

Швейцарка Белинда Бенчич сыграет против украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Свитолина — Бенчич с коэффициентом для ставки за 2.39.

Свитолина

Элина четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

На этом отрезке ее лучшим результатом в Париже пока остается выход в четвертьфинал в 2023-м и 2025 году.

В первом круге текущего турнира Свитолина одержала волевую победу над венгеркой Анной Бондар — 3:6, 6:1, 7:6.

Во втором раунде украинская теннисистка разгромила испанку Кайтлин Кеведо — 6:0, 6:4.

В третьем круге Свитолина спокойно обыграла немку Тамару Корпач — 6:2, 6:3.

Победная серия Свитолиной составляет девять матчей. В середине мая она стала чемпионкой турнира в Риме. На итальянском «тысячнике» она обыграла трех соперниц из топ-5 — Елену Рыбакину, Игу Свентек и Кори Гауфф.

Бенчич

Белинда впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

На текущем турнире швейцарская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге ее соперницей была австрийка Синья Краус — 6:2, 6:3.

Во втором раунде Бенчич разгромила американку Кэти Макнелли — 6:4, 6:0.

В третьем матче 29-летняя швейцарка выиграла у американки Пейтон Стернс — 6:3, 6:3.

Бенчич выиграла восемь из 11-матчей на грунте в текущем сезоне. При этом до французского мэйджора она ни разу не выигрывала на этом покрытии больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.59, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: ранее Элина выиграла четыре из шести матчей против Белинды. Их предыдущая встреча состоялась в феврале на турнире в Дубае и завершилась победой украинки со счетом 4:6, 6:1, 6:3.

У этого матча солидная афиша, но, скорее всего, Свитолина увренно обыграет швейцарскую теннисистку.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.39.