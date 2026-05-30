прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.32

Испанцы Рафаэль Ходар и Пабло Каррено-Буста встретятся в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ходар — Каррено-Буста с коэффициентом для ставки за 2.32.

Ходар

Рафаэль впервые в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

Интересно, что до этого сезона он вообще не играл на турнирах такого уровня.

В первом раунде Ходар разгромил американца Александра Ковачевича — 6:1, 6:0, 6:4.

Во втором матче 19-летний теннисист отдал один сет австралийцу Джеймсу Дакворту — 6:1, 6:7, 6:4, 7:5.

В третьем круге, вопреки ожиданиям, у испанца был тяжелейший матч против американца Алекса Микельсена — 7:6, 6:7, 4:6, 6:3, 6:3.

Ходар выиграл 18 из 21 матчей на грунте в этом году.

В апреле Рафаэль выиграл турнир в Марракеше, дошел до полуфинала в Барселоне и до четвертьфинала в Мадриде, а в мае добрался до четвертьфинала в Риме.

Всего в этом сезоне Ходар провел уже 46 матчей (36 побед, 10 поражений).

Каррено-Буста

Пабло вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема» впервые с 2022 года.

В первом круге 34-летний теннисист одержал сенсационную победу над чехом Иржи Легечкой — 6:3, 7:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был Танаси Коккинакис, который не смог завершить матч из-за травмы. Австралиец снялся при счете 7:5, 4:6, 1:0 в пользу испанца.

В третьем круге Каррено-Буста обыграл аргентинца Тиаго Тиранте — 7:6, 7:5, 3:6, 6:4.

Каррено-Буста выиграл 16 из 20 матчей на грунте в этом году. Правда, большую часть из них он провел на «челленджерах».

До этой недели его лучшим результатом на уровне основного тура в текущем сезоне был выход во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ходара в этом матче можно поставить за 1.20, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: несмотря на огромный опыт подобных матчей, Каррено-Буста, вероятно, не помешает 19-летнему соотечественнику продолжить борьбу за титул.

Ходар входит в топ-3 фаворитов турнира после вылета Янника Синнера и Новака Джоковича.

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в трех сетах за 2.32.