прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 5.85

Аргентинец Хуан Мануэль Серундоло сыграет против испанца Мартина Ландалусе в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Серундоло — Ландалусе с коэффициентом для ставки за 5.85.

Серундоло

Хуан Мануэль стал главным нарушителем спокойствия в первые дни французского «Шлема».

Вопреки вообще всем прогнозам, Серундоло во втором раунде одержал победу над безоговорочным фаворитом турнира Янником Синнером.

Этот камбэк войдет в историю, аргентинец обыграл итальянца со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Самое удивительное в этой истории заключается в том, что в третьем сете Синнер вел 5:1, но так и не смог подать на матч.

Но также важно уточнить, что камбэк Серундоло стал следствием проблем соперника. В какой-то момент Янник с трудом передвигался по корту из-за плохого самочувствия. Без везения, как ни крути, не обошлось.

В первом круге 24-летний аргентинец одержал победу над британцем Джейкобом Фернли — 6:2, 7:6, 7:6.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Серундоло продлил победную серию до семи матчей. В середине мая он выиграл «челленджер» в Бордо, победив в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.

До этой недели лучшим результатом Серундоло на уровне основного тура в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро, на котором он обыграл Лучано Дардери и Янника Ханфмана.

Ландалусе

Мартин впервые вышел в третий раунд на турнире «Большого шлема».

Правда, предыдущие матчи получились чересчур сложными, несмотря на то, что у испанца были не самые опасные соперники.

В первом круге Ландалусе обыграл в пятисетовом матче боливийца Хуана Карлоса Прадо — 6:3, 4:6, 6:2, 6:7, 6:4.

Во втором раунде 20-летний теннисист совершил камбэк в матче против чеха Вита Копршивы — 1:6, 2:6, 6:4, 7:5, 6:0.

Ландалусе выиграл 22 из 37-ми матчей в этом году. Его баланс на грунте — 10 побед и шесть поражений.

Ранее в этом сезоне Мартин дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Майами и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.63, победу Ландалусе букмекеры предлагают за 2.27.

Прогноз: Серундоло остановил непобедимого Синнера, но при этом вообще нет гарантий, что он обыграет 20-летнего испанца. Более того, считаем, что Ландалусе одержит уверенную победу над автором главной сенсации. Для теннисного мира это абсолютно нормальный сценарий.

5.85 Победа Ландалусе в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.85 на матч Серундоло — Ландалусе принесёт прибыль 4850₽, общая выплата — 5850₽

Рекомендуемая ставка: победа Ландалусе в трех сетах за 5.85.