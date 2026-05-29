Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Лернера Тьена в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Тьен с коэффициентом для ставки за 7.20.
Коболли
Флавио второй год подряд вышел в третий раунд французского «Шлема».
В прошлом сезоне итальянец не смог пройти эту стадию, проиграв Саше Звереву.
На текущем турнире Коболли пока не отдал ни одного сета, но тут важно уточнить, что и соперники у него были не самые опасные.
В первом круге Коболли выиграл у 124-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 7:6, 6:3.
Во втором раунде итальянский теннисист одержал победу над китайцем Ибином У — 6:4, 6:4, 6:4.
Коболли выиграл 11 из 16-ти матчей на грунте в этом году. Флавио дошел до финала на «пятисотнике» в Мюнхене и до четвертьфинала на «тысячнике» в Мадриде.
На неделе перед «Ролан Гаррос» Коболли не смог защитить титул на «пятисотнике» в Гамбурге, проиграв в первом круге Игнасио Бусе.
Тьен
Лернер впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
В первом раунде американский теннисист разгромил чилийца Кристиана Гарина — 6:0, 2:6, 6:0, 6:2.
Победная серия Тьена теперь составляет шесть матчей. На неделе перед французским «Шлемом» 20-летний американец выиграл турнир ATP 250 в Женеве.
Тьен выиграл девять из 12-ти матчей на грунте в текущем сезоне.
В прошлом году у него был отрицательный баланс на этом покрытии (три победы, семь поражений).
Лучшим результатом Лернера в этом году пока остается выход в четвертьфинал Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.45, победу Тьена букмекеры предлагают за 2.74.
Прогноз: в прошлом году Тьен обыграл Коболли на харде в Пекине — 6:3, 6:2. Учитывая внушительный прогресс американца на грунте, вообще не удивимся, если он снова тормознет итальянца.
Рекомендуемая ставка: победа Тьена в трех сетах за 7.20.