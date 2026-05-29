Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Александры Олейниковой в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Олейникова с коэффициентом для ставки за 2.04.
Шнайдер
Диана впервые в карьере вышла в третий раунд французского «Шлема».
В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.
Во втором круге Шнайдер одержала выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.
В текущем сезоне Шнайдер провела 11 матчей на грунте. На этом отрезке у нее семь побед и четыре поражения.
После Australian Open 22-летняя россиянка пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.
До этой недели ее лучшим результатом на грунте в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Чарлстоне.
В Штутгарте Диана проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.
На «тысячнике» в Риме она одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.
Олейникова
Александра впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
В первом круге украинская теннисистка разгромила 20-летнюю россиянку Елену Приданкину — 6:1, 6:2.
Во втором раунде у Олейниковой был тяжелейший матч против австралийки Кимберли Биррелл — 6:3, 0:6, 7:6.
Олейникова выиграла 13 из 20 матчей на грунте в этом году.
До этой недели ее лучшим результатом в сезоне был выход в третий круг «тысячника» в Риме.
На «пятисотнике» в Страсбурге она обыграла в первом круге филиппинку Александру Эалу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, победу Олейниковой букмекеры предлагают за 3.36.
Прогноз: пожалуй, оптимальной будет ставка без учета исхода. Шнайдер будет нелегко подтвердить статус фаворитки в матче против чересчур упертой украинки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.04.