Россиянка Диана Шнайдер сыграет против украинки Александры Олейниковой в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шнайдер — Олейникова с коэффициентом для ставки за 2.04.

Шнайдер

Диана впервые в карьере вышла в третий раунд французского «Шлема».

В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.

Во втором круге Шнайдер одержала выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.

В текущем сезоне Шнайдер провела 11 матчей на грунте. На этом отрезке у нее семь побед и четыре поражения.

После Australian Open 22-летняя россиянка пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.

До этой недели ее лучшим результатом на грунте в текущем сезоне был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

В Штутгарте Диана проиграла во втором круге Елене Рыбакиной, а в Мадриде после победы над Джессикой Боусас Манейро уступила Белинде Бенчич.

На «тысячнике» в Риме она одержала волевую победу над Талией Гибсон, после чего разгромно проиграла Наоми Осаке.

Олейникова

Александра впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

В первом круге украинская теннисистка разгромила 20-летнюю россиянку Елену Приданкину — 6:1, 6:2.

Во втором раунде у Олейниковой был тяжелейший матч против австралийки Кимберли Биррелл — 6:3, 0:6, 7:6.

Олейникова выиграла 13 из 20 матчей на грунте в этом году.

До этой недели ее лучшим результатом в сезоне был выход в третий круг «тысячника» в Риме.

На «пятисотнике» в Страсбурге она обыграла в первом круге филиппинку Александру Эалу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.32, победу Олейниковой букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: пожалуй, оптимальной будет ставка без учета исхода. Шнайдер будет нелегко подтвердить статус фаворитки в матче против чересчур упертой украинки.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Шнайдер — Олейникова принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 2.04.