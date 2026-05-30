Сможет ли Рублев выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 4.55

Россиянин Андрей Рублев сыграет против чеха Якуба Меншика в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меншик — Рублев с коэффициентом для ставки за 4.55.

Меншик

Якуб второй раз в карьере вышел в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

Это на данный момент его лучший результат на этом уровне.

В первом раунде чешский теннисист одержал уверенную победу над французом Титуаном Дроге — 6:3, 6:2, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором круге у него был тяжелейший пятисетовый матч против аргентинца Мариано Навоне — 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6.

После пятого сета Меншик долго не мог подняться с корта из-за усталости. Матч против Навоне продолжался почти пять часов.

Несмотря на все сомнения, в третьем раунде 20-летний чех выиграл у Алекса Де Минора — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Меншик впервые в этом году выиграл на грунте больше двух матчей подряд.

На «Мастерсе» в Риме он проиграл стартовом матче Алексею Попырину, а на «пятисотнике» в Гамбурге уступил во втором круге Игнасио Бусе.

Рублев

Андрей второй год подряд и четвертый раз в карьере вышел в 1/8 финала французского «Шлема».

В прошлом сезоне россиянин не смог преодолеть эту стадию, проиграв Яннику Синнеру.

В первом круге Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе в напряженном четырехсетовом матче — 6:3, 6:7, 6:3, 7:5. В четвертом сете он отыгрался со счета 2:5.

Во втором раунде его соперником был аргентинец Камило Уго Карабельи — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

В третьем круге Рублев одержал победу над португальцем Нуну Боржешем — 7:5, 7:6, 7:6.

Андрей провел 15 матчей на грунте в этом сезоне. Сейчас у него 11 побед и четыре поражения.

Лучшим результатом Рублева на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл Артуру Фису.

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде 28-летний россиянин не прошел второй круг, проиграв Зизу Бергсу и Виту Копршиве соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меншика в этом матче можно поставить за 1.97, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: ранее Андрей ни разу не обыгрывал Якуба. В 2024-м он уступил чеху на харде в Дохе и Шанхае.

Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче Рублев, скорее всего, одержит победу и продолжит борьбу за титул. Сейчас это вполне реальный сценарий.

4.55 Победа Рублева в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.55 на матч Меншик — Рублев позволит вывести на карту выигрыш 3550₽, общая выплата — 4550₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в трех сетах за 4.55.