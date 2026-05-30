Андреева третий год подряд выйдет в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос, ставка за 2.00

Россиянка Мирра Андреева сыграет против швейцарки Джил Тайхман в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Тайхман с коэффициентом для ставки за 2.00.

Андреева

Мирра третий год подряд вышла в 1/8 финала французского «Шлема».

В 2024-м добралась до полуфинала, а в 2025-м — до четвертьфинала.

В первом раунде текущего турнира Андреева одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, она отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.

В третьем раунде Андреева выиграла у чешки Мари Боузковой — 6:4, 6:2.

Андреева выиграла 18 из 21 матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле Мирра выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.

В начале мая Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк.

На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф. Это было ее пятое подряд поражение от американки.

Андреева выиграла 32 из 41 матчей в этом году.

Тайхман

Джил во второй раз в карьере и впервые с 2022 года вышла в четвертый раунд на турнире «Большого шлема».

На данный момент это ее лучший результат на этом уровне.

На текущем турнире Тайхман пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге она одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой — 6:4, 6:4.

Во втором круге Тайхман выиграла у польки Магдалены Френх — 7:5, 6:4.

Но главным сюрпризом стала победа 28-летней швейцарки над чешкой Каролиной Муховой — 6:1, 7:5.

Тайхман вернулась в тур в начале апреля после травмы, из-за которой ей пришлось пропустить больше шести месяцев.

В текущем сезоне она провела пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у нее девять побед и пять поражений.

На неделе перед «Ролан Гаррос» бывшая 21-я ракетка мира дошла до полуфинала на турнире WTA 250 в Рабате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.12, победу Тайхман букмекеры предлагают за 6.45.

Прогноз: соперница Мирры сейчас на кураже после трех классных побед, однако мы все равно считаем, что у россиянки не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Андреева выиграет и продолжит борьбу за титул.

