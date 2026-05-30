Полуфинал сведет между собой команды с разным статусом, но схожей уверенностью в собственных силах. Швейцария обладает более глубоким составом, мощной атакующей линией и опытом выступлений на поздних стадиях турнира. Норвегия делает ставку на организованную оборону, самоотверженность и игру вратаря. Хозяева будут владеть инициативой и контролировать шайбу, тогда как скандинавы постараются воспользоваться контратаками и ошибками соперника. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли норвежцы.

20' Окончен первый период! По итогам первой двадцатиминутки хозяева турнира смотрятся увереннее соперника, преимущество в счёте абсолютно по делу.

20' Минута до конца периода!

18' ГОООООЛ!!! 1:0. Сместился из левого круга в центр Кристоф Берчи и мощно бросил в верхний ближний угол.

17' После наброса, шайба от лицевого борта перелетела ворота, а с пятака должен был завершать Брандсегг-Нюгор, но выручил Дженони.

16' В полных составах норвежцы.

15' Не идёт пока большинство у швейцарцев.

14' Очередное удаление у норвежцев: Стиан Сольберг наказан малым штрафом за блокировку.

14' Опасно бросал Нидеррайтер, но шайба пролетела рядом со штангой.

13' Йози опасно набросил от синей линии на пятак, там Кнак подставлял клюшку, но не сумел переправить шайбу в ворота.

11' Хишир мощно бросил с центра зоны, но тащит Хёукеланн.

10' Давят швейцарцы!

09' В полном составе норвежцы.

08' Андригетто мог замкнуть передачу от партнера, но не прошла передача.

07' Удаление у норвежцев: за подножку малым штрафом наказан Андреас Мартинсен.

07' Эльвсвеен вывалился на рандеву с Дженони, но переиграть вратаря швейцарцев не смог.

05' От правого борта бросал Йози, но спас Хёукеланн.

04' Мощно бросил Тюркауф, но попал в перекладину ворот норвежцев.

03' В полных составах команды.

02' С дальней дистанции опасно стрельнул Сольберг, но выручил Дженони!

01' Ещё одно удаление у швейцарцев: Роман Йози отправился на две минуты в штрафной бокс.

01' С обоюдного удаления начинается матч за потасовку. По две минуты получили Кен Егер и Тинус Люк Коблар наказаны.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли норвежцы.

До матча

16:17 Команды появились на льду! Матч скоро начнётся.

16:05 Основные вратари: Леонардо Дженони и Хенрик Хёукеланн.

16:00 Главный судья: Рику Брандер (Турку, Финляндия); Главный судья: Микко Каукокари (Финляндия); Линейный: Брайан Бирхоф (Канада); Линейный: Митчелл Гиббз (Канада).

15:50 Матч пройдёт на льду «Свисс Лайф Арены» (Цюрих, Швейцария), вместимостью 12 000 зрителей.

15:40 Приветствуем всех любителей хоккея! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Чемпионата мира 2026 Швейцария — Норвегия. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Швейцария: Леонардо Дженони, Рето Берра, Свен Юнг, Тим Берни, Янис Мозер, Кристиан Марти, Дин Кукан, Роман Йози, Доминик Эгли, Николас Бехлер, Дамьен Риа, Свен Андригетто, Денис Мальгин, Кэлвин Тюркауф, Нино Нидеррайтер, Кристоф Берчи, Аттилио Бьяска, Нико Хишир, Пиус Зутер, Тео Рошетт, Симон Кнак, Кен Егер.

Норвегия: Тобиас Норманн, Хенрик Хёукеланн, Кристиан Эстби, Кристиан Косастуль, Йоханнес Йоханнесен, Стиан Сольберг, Сандер Диллинг Хуррёд, Макс Крогдаль, Адриан Даниэльсен, Микаэль Брандсегг-Нюгор, Тинус Люк Коблар, Андреас Мартинсен, Мартин Рённильд, Эйрик Сальстен, Матиас Эмилио Петтерсен, Эскильд Бакке Ольсен, Петтер Вестерхейм, Ховар Сальстен, Ноа Стеен, Миккель Эби-Ольсен, Патрик Рёрбу Эльвсвеен, Якоб Берглунд.

Швейцария

Сборная Швейцарии продолжает подтверждать статус одного из главных фаворитов домашнего чемпионата мира. Команда Яна Кадьо выиграла все восемь матчей турнира и уверенно вышла в полуфинал. На групповом этапе «крестоносцы» набрали максимум очков, а разница шайб составила 39:7. В четвертьфинале хозяева турнира столкнулись с серьезным сопротивлением Швеции, однако после пропущенной шайбы сумели полностью перевернуть ход встречи и победили со счетом 3:1. Особенно впечатляет стабильность швейцарцев: команда одинаково уверенно действует как против фаворитов, так и против аутсайдеров. В нынешнем розыгрыше сборная уже обыграла США, Финляндию и Швецию, а лидеры команды продолжают регулярно набирать очки. Швейцария второй год подряд добралась до полуфинала и находится всего в одном шаге от очередного финала мирового первенства.

Норвегия

Норвежцы стали главным открытием турнира. Команда Петтера Торесена впервые в истории сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира и уже гарантировала себе участие в матче за медали. Групповой этап сборная завершила на втором месте, опередив несколько более статусных соперников. По ходу турнира Норвегия навязала борьбу Канаде, уступив лишь в овертайме со счетом 5:6, а затем одержала важные победы над Швецией и Чехией. В четвертьфинале скандинавы всухую переиграли Латвию — 2:0. Главным фундаментом успеха стала надежная игра в обороне и уверенные действия голкипера Хенрика Хаукеланда, который уже трижды сохранял свои ворота в неприкосновенности. Норвегия подходит к полуфиналу без серьезного давления, что может стать дополнительным преимуществом для команды, которая уже превзошла все ожидания.

Личные встречи

История противостояния полностью на стороне швейцарцев. В 11 последних официальных матчах сборная Швейцарии одержала 10 побед. Последние пять очных встреч также завершились успехом «крестоносцев» с общей разницей шайб 20:3. На чемпионате мира 2025 года хозяева нынешнего турнира победили Норвегию со счетом 3:0, а годом ранее оказались сильнее — 5:2.

