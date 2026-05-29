В матче полуфинала чемпионата мира Швейцария встретится с Норвегией. Игра пройдет на «Свисс Лайф Арене» 30 мая. Начало матча — в 16:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Норвегия с коэффициентом для ставки за 1.72.

Швейцария

Путь к плей-офф: В семи турах общего этапа Швейцария заработала 21 очко и закрепилась на 1-м месте в группе А, на 3 пункта опередив 2-ю Финляндию.

Последние матчи: В двух встречах групповой стадии из четырех последних Швейцария забросила по 9 шайб — в ворота Австрии (9:0) и Венгрии (9:0).

В заключительном туре команда Яна Кадьо добилась победы над Финляндией (4:2). В четвертьфинале хозяева чемпионата мира разобрались со Швецией (3:1).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: К текущему времени Швейцария проводит домашний турнир безукоризненно. Команда претендует на золото и демонстрирует игру высокого содержания.

На групповом этапе коллектив Яна Кадьо стал лучшим по числу заброшенных шайб (39) и пропустил меньше других (7). Наряду с Канадой швейцарцы проходят дистанцию без поражений.

Норвегия

Путь к плей-офф: Групповой этап Норвегия закончила на 2-м месте в своей таблице с 15 очками на счету, на 5 пунктов отстав от 1-й Канады, но на 2 — опередив 3-ю Чехию.

Последние матчи: В последних матчах общей стадии Норвегия забрала зачетный балл в эпичной битве с Канадой (5:6, от), взяла верх над Швецией (3:2) и прибила Чехию (4:1).

В заключительной встрече команда Петтера Торесена вырвала победу у Дании (4:3, от). В четвертьфинале норвежцы скромно разобрались с Латвией (2:0).

Не сыграют: У Норвегии потерь нет.

Состояние команды: На этом чемпионате мира Норвегия отдает все силы и демонстрирует выдающиеся по своим меркам результаты, если отталкиваться от характера хоккея и соперников, с которыми по ходу разбирались скандинавы.

В восьми встречах команда Петтера Торесена одержала шесть побед и только в одном случае проиграла в основное время. Четырежды норвежцы отмечались 4+ голам, включая игры против Канады и Чехии.

Статистика для ставок

Швейцария не проигрывает на протяжении 9 матчей кряду

Швейцария обыграла Норвегию в 5 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 предыдущих Норвегия не отметилась результативными действиями

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.18, ничья — в 8.45, а победа Норвегии — в 14.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: За шаг до финала Норвегия, понимая свой статус и кадровые возможности, наверняка снизит долю риска в тактике и попытается оказать сопротивление хозяевам за счет низкого защитного блока, в результате которого матч окажется «низовым».

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.72.

Прогноз: При всей неуступчивости норвежцев трудно представить, чтобы Швейцария, набравшая мощный ход, не прошла в финал, на который в команде делаются высокие ставки. Но простой победа в предстоящем матче точно не будет.

Ставка: Норвегия победит с форой +3 за 1.81.