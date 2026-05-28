В пятом матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Леново Центре» 30 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Каролина»
Путь к плей-офф: На общем этапе сезона «Каролина» заработала 113 очков, с которыми возглавила таблицу Восточной конференции.
Последние матчи: После четырех побед кряду над «Оттавой» и «Филадельфией» в двух первых раундах плей-офф «Каролина» провалила полуфинальную встречу с «Монреалем» (2:6).
После единственного в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли поражения команда Рода Бриндамора ответила тремя победами кряду (3:2, от, 3:2, от, 4:0) и ушла в отрыв в серии 3-1.
Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.
Состояние команды: Впервые в этой серии «Каролина» отметилась 4 голами и показала тотальный игровой контроль. За три периода «Харрикейнз» нанесли 43 броска в створ против 18 у «Монреаля».
В 12 кубковых матчах команда Рода Бриндамора потерпела только одно поражение и всего в одной игре пропустила больше 2 голов. До недавних 2:6 «Каролина» установила семь побед кряду на домашнем льду.
«Монреаль»
Путь к плей-офф: Главный турнир канадцы из Квебека закончили на 4-й позиции в таблице Восточной конференции. В 82 матчах команда Мартена Сан-Луи набрала 106 очков.
Последние матчи: В отличие от «Каролины», которая в двух раундах управилась за минимально короткий срок, «Монреаль» растянул оба противостояния на семь матчей.
На пути к 1/2 команда Мартена Сан-Луи сбросила с плеч «Тампу-Бэй» и «Баффало», после чего прибила «Харрикейнз» в первой полуфинальной встрече (6:3). Вскоре «Канадиенс» провалили три матча кряду (2:3, от, 2:3, от, 0:4).
Не сыграют: Патрик Лайне.
Состояние команды: На домашней площадке «Монреаль» максимально отделился от шансов на выход в финал. Команда сникла физически и не может придумать, как справиться с таким соперником.
На отрезке в восемь последних матчей «Канадиенс» потерпели пять поражений. При своих трибунах коллектив Сан-Луи добился только одной победы в семи предыдущих кубковых играх.
Статистика для ставок
- В 4 матчах «Каролины» из 7 последних была установлена ничья в основное время
- «Монреаль» победил в 3 личных встречах из 4 последних на льду «Каролины»
- «Монреаль» не проигрывает в основное время га протяжении 5 матчей кряду на гостевой территории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.47, победа «Монреаля» — в 4.22.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.
Прогноз: После провальной первой игры «Каролина» задушила канадцев агрессией и добилась полного превосходства, за счет которого намерена снять с дистанции команду Сан-Луи при своих трибунах.
Ставка: «Каролина» победит с форой -1 за 1.88.
Прогноз: «Монреаль» испытывает серьезные проблемы с контролем и количеством броском. Команда мало атакует и поэтому не сможет выйти на высокий уровень результативности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» меньше 2 за 2.00.