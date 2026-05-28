ESPN поясняет, почему ожидаемое возвращение Жозе Моуринью на тренерский мостик «Реала» может не состояться.

Предстоящие президентские выборы в «Реале», объявленные действующим президентом Флорентино Пересом, задержали назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера, и клуб в итоге может заплатить больше, чем предполагалось изначально, чтобы его вернуть.

Потенциальное возвращение португальца на «Бернабеу» становится всё более сложным. Несмотря на то, что 18 мая источники сообщили ESPN о согласовании двухлетнего контракта с мадридским клубом, где сеу Жозе выиграл три трофея за три года, включая титул чемпиона Ла Лиги в сезоне 2011/12, о его назначение до сих пор официально не объявили.

Источники сообщили ESPN, что объявление Пересом новых выборов в «Реале», которые состоятся 7 июня, задержало назначение Моуринью. Проблема в том, что эта задержка может означать, что «Сливочным» придётся потратить значительно больше, чем ожидалось, чтобы заполучить тренера «Бенфики».

Изначально существовала договорённость, согласно которой мадридцы должны были выплатить лиссабонцам компенсацию в 7 млн евро за приглашение португальца. Однако эта сумма действительна только в течение 10 рабочих дней после окончания сезона в Примейре, и этот срок истекает в пятницу. После этого дедлайна сумма, установленная «Орлами» за своего тренера, увеличивается более чем вдвое — до 15 млн евро.

Существует вероятность, что стороны договорятся о другой сумме. Однако всё указывает на то, что даже в случае нового соглашения она превысит 7 млн евро. Это происходит после того, как «Реал» уволил Хаби Алонсо с поста наставника в январе менее чем через год после начала его трёхлетнего контракта, а заменил его Альваро Арбелоа.

Кто баллотируется против Переса?

Соперником многолетнего президента «Сливочных» станет Энрике Рикельме. 37-летний бизнесмен заявил на этой неделе, что он «никогда не был поклонником Моуринью» и видит для клуба «долгосрочный проект». Источники сообщили ESPN, что победа Рикельме может заставить сеу Жозе отказаться от возвращения в клуб.

«Если меня изберут президентом, я рассмотрю [возможность возвращения Моуринью]. Но я хочу создать долгосрочный проект», — сказал Рикельме.

«Возвращение Хаби Алонсо было правильным решением, а его увольнение — ошибкой. Невозможно построить проект за три месяца. У него не было ни времени, ни условий для принятия важных решений», — убежден конкурент Переса.

Теперь баскский специалист решил уйти в «Челси». Однако Рикельме не стал раскрывать имя своего предпочтительного кандидата на пост тренера, который освободится после ухода Арбелоа по окончании сезона 2025/26 — второго кряду сезона без топ-трофеев.

«Мне нравится [экс-тренер "Ливерпуля" Юрген] Клопп, но есть и другие тренеры, которые мне нравятся, — сказал бизнесмен. — "Реал" не может постоянно экспериментировать с тренерами. Возможно, Арбелоа не был правильным выбором на тот момент».

Основатель и генеральный директор компании в сфере возобновляемой энергетики также добавил, что в случае избрания назначит нового спортивного директора: «У меня уже есть кандидат, и я объявлю его имя в ближайшие дни».

Выступая во вторник на радио COPE, Рикельме дал понять, что Моуринью не стал бы его выбором на пост наставника, и сообщил, что уже достиг соглашения с другим специалистом.

«Мы определились с тренером ещё до объявления о моей кандидатуре, Это тренер, который сейчас недоступен», — отметил он.

Рикельме также прокомментировал возможность того, что Перес может пригласить Моуринью независимо от исхода выборов.

«Я считаю, что это было бы неправильно. Когда кто-то подписывает игрока посреди предвыборной кампании, ставя клуб перед фактом...».

Источники сообщили ESPN, что Моуринью ценит работу «там, где его действительно хотят видеть», и не чувствовал бы себя комфортно, работая под руководством совета директоров, который публично заявил, что он не является их первым выбором. 63-летний португалец отправится в испанскую столицу только после того, как правление «Реала» будет окончательно сформировано.

Из-за всей этой неопределённости клуб, скорее всего, официально объявит имя нового тренера только после выборов 7 июня.

А что насчёт «Бенфики»?

У Моуринью всё ещё остаётся год по контракту с «Бенфикой», однако лиссабонцы уже готовятся к будущему без экс-рулевого «Челси», «Интера» и «Манчестер Юнайтед». В прошлый понедельник «Орлы» провели общее собрание, чтобы спланировать сезон 2026/27 без него.

Таким образом, «Бенфика» оказалась в сложной ситуации: с одной стороны, у неё вроде бы есть тренер, а с другой — фактически нет, поэтому клуб уже ищет подходящую замену. По сообщениям СМИ, наиболее вероятным кандидатом считается главный тренер «Фулхэма» Марку Силва. Португальский клуб хочет назначить нового тренера к началу предсезонной подготовки 25 июня.

Что будет, если Моуринью не уйдёт в «Реал»?

Несмотря на договорённость с Пересом, Моуринью может остаться без клуба, если выборы выиграет Рикельме. В сочетании с тем, что «Бенфика» уже начала планировать будущее без него, это может привести к тому, что специалист окажется без работы.

Источники сообщили ESPN, что португалец получил множество предложений, однако он осторожно подходит к выбору следующего места работы и отдаёт приоритет варианту в Европе.

Двукратный победитель Лиги чемпионов недавно получил несколько предложений от клубов Саудовской лиги. Но, несмотря на очень выгодные финансовые условия, говорят источники ESPN, Моуринью не планирует покидать Европу, где его устраивает активная социальная жизнь и привычный повседневный ритм — то, что, по его мнению, было бы невозможно при работе в одной из стран Персидского залива.