«Кристал Пэлас» за сезон прошёл путь от обиды на недопуск в Лигу Европы до первого европейского трофея в истории клуба. В Лейпциге команда Оливера Гласнера обыграла «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций и завершила весну с еврокубком в руках, а единственный гол забил Жан-Филипп Матета. Для «Пэлас» это третий трофей за 12 месяцев после Кубка Англии и Суперкубка. Для «Райо» — болезненная остановка в шаге от первого крупного титула в истории, но и вечер, который в Вальекасе всё равно будут помнить как часть своей истории.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Жан-Филипп Матета 51' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Шади Риад, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Ереми Пино ( Эванн Гессан 80' ), Жан-Филипп Матета ( Йёрген Странн Ларсен 76' ) Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия ( Серхио Камельо 70' ), Унаи Лопес ( Педро Диас 62' ), Оскар Валентин ( Нобель Менди 63' ), Пате Сисс, Александр Алемао, Иси Паласон ( Илиас Акомах 77' ), Хорхе де Фрутос ( Альфонсо Эспино 70' ) Жёлтые карточки: Адам Уортон 42', Ереми Пино 74', Шади Риад 82' — Пате Сисс 20', Иси Паласон 23', Унаи Лопес 48', Альваро Гарсия 62', Нобель Менди 85', Альфонсо Эспино 90+2'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 5 Удары мимо 9 42 Владение мячом 58 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 16 Фолы 15

Для обеих команд такие матчи — невероятно непривычные. «Кристал Пэлас» уже знал, как выигрывать большие финалы, но европейская сцена всё равно требовала другой концентрации. «Райо» вообще впервые в своей 102-летней истории оказался на подобном уровне, и это чувствовалось на трибунах — Лейпциг на один вечер стал продолжением Вальекаса.

Перформанс фанатов «Райо» перед игрой globallookpress.com

Первые минуты прошли с преимуществом английской команды по давлению. «Пэлас» сразу пытался грузить мяч в штрафную, навязывать силовую борьбу и искать быстрые подключения флангов, но «Райо» постепенно снял стартовое напряжение. Команда Иньиго Переса не стала прятаться за статусом андердога, аккуратно выходила из-под давления, старалась держать мяч и сбивала темп, когда матч становился слишком открытым.

Фанаты «Кристал Пэлас» перед стартовым свистком globallookpress.com

У испанцев ещё до перерыва были свои подходы. Алемао не сумел нормально подстроиться под мяч после подачи Чаваррии и пробил рядом со штангой, а Унаи Лопес получил шанс после атаки через правый фланг, но удар из-за штрафной ушёл мимо. «Райо» не создавал потока моментов, зато выглядел собранным и не давал «Пэласу» пользоваться главным оружием — резкими переходами в атаку.

Удар Унаи Лопеса globallookpress.com

В середине тайма игру пришлось остановить из-за помощи врачей болельщику «Райо». После паузы напряжение только выросло, а концовка первой половины подарила лучший шанс лондонцам. Уортон мягко вырезал передачу на дальнюю штангу, Тайрик Митчелл оказался почти в идеальной позиции, но головой отправил мяч мимо ворот. Для «Райо» это был тревожный сигнал перед перерывом, для Гласнера — подсказка, где и как можно вскрывать оборону соперника.

Удар Тайрика Митчелла globallookpress.com

Уортон сверкнул, Матета сделал свою работу

После перерыва «Кристал Пэлас» вышел на поле будто бы другой командой. Если в первом тайме лондонцам не хватало качества и уверенности в продвижении мяча, то в начале второго они резко добавили скорости, а главным в этом перестроении стал Адам Уортон. Полузащитник, которого не взяли в сборную Англии на чемпионат мира, словно хотел ответить Томасу Тухелю своей игрой.

Адам Уортон с мячом globallookpress.com

На 51-й минуте Уортон получил пространство перед штрафной, спокойно сделал пару касаний и мощно пробил. Баталья справился с ударом, но отбил мяч перед собой — именно туда, где уже был Матета, француз среагировал быстрее всех и в касание отправил мяч в сетку. Ещё зимой было много разговоров о возможном отъезде Матеты в «Милан», но кто об этом вспомнит сейчас? Жан-Филипп вернулся после травмы, попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира и принёс клубу еврокубок главным голом сезона.

Жан-Филипп Матета globallookpress.com

После этого «Кристал Пэлас» мог быстро всё закрывать. Йереми Пино исполнил штрафной так, что мяч ударился сразу в обе штанги, а Матета на добивании ещё раз попал в каркас ворот! Через несколько минут француз получил ещё один шанс после передачи Пино, но Баталья на этот раз выручил «Райо». Испанцы пережили самый тяжёлый отрезок матча и, казалось, обязаны ответить хоть чем-то конкретным в концовке.

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

«Райо» бился изо всех сил, но этого не хватило

Иньиго Перес начал менять игру, выпуская свежих игроков и пытаясь вернуть команде контроль. «Райо» действительно снова отодвинул мяч от своих ворот, стал чаще появляться на чужой половине и заставил «Пэлас» глубже сесть в оборону. Но в этом финале мадридской команде катастрофически не хватало точного последнего действия.

Де Фрутос бил в сетку с внешней стороны, Иси Паласон мазал со штрафного, Лежён, Камельо и Педро Диас пробовали заряжать издали, но всё это даже не напоминало угрозу для Дина Хендерсона. «Пэлас» уже не летел вперёд так смело, как в первые минуты после гола, зато очень грамотно закрывал пространство перед своей штрафной.

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

Лакруа, Риад и Канво провели не самый спокойный первый тайм, а вот после перерыва (и, очевидно, корректировок Гласнера) оборона «Пэлас» стала жёстче и надёжнее. Команда не дарила сопернику моментов, выносила простые мячи без лишнего риска и гасила эмоции «Райо» в последние 10 минут.

При этом испанцев невозможно упрекнуть в отсутствии смелости. Они прошли огромный путь через Северную Македонию, Швецию, Словакию, Косово, Польшу, Грецию и Францию, добрались до Лейпцига и были рядом с первым крупным трофеем в истории. Но лишь рядом. В решающий вечер разница в физике, глубине и индивидуальном качестве всё же сказалась.

«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» globallookpress.com

Гласнер ушёл с трофеем, «Райо» — с гордостью

Финальный свисток разделил этот вечер на две противоположные эмоции. Игроки «Кристал Пэлас» рванули в объятия друг друга, трибуна английского клуба взорвалась в эйфории, а Хендерсон вскоре поднял трофей, который ещё недавно казался чем-то из другой реальности. Тринадцать лет назад «Пэлас» возвращался в Премьер-лигу через финал плей-офф Чемпионшипа, теперь клуб выиграл еврокубок.

Для Оливера Гласнера это был последний матч во главе команды и почти идеальная точка лондонской эры. Он уже подарил клубу Кубок Англии, вывел «Пэлас» на новый уровень, а теперь оставил после себя европейский титул. Спор о месте Гласнера в истории клуба после матча в Лейпциге просто невозможен.

Игроки «Кристал Пэлас» с трофеем globallookpress.com

«Райо Вальекано» уходил с поля разбитым и разочарованным, но не потерянным. Да, шанс на первый крупный трофей упущен, а такие финалы для клуба масштаба «Райо» могут случаться нечасто. Но в Лейпциге команда Переса показала, почему эта сказка стала настолько сильной. Клуб из небогатого района, который много лет жил борьбой и отказами, добрался до европейского финала и заставил тысячи людей поверить в невозможное. В таком случае даже поражение может стать огромной главой в памяти тысяч мадридских болельщиков.