Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Боузкова с коэффициентом для ставки за 2.16.
Андреева
Мирра четвертый год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».
В 2023-м она не прошла эту стадию, в 2024-м добралась до полуфинала, а в 2025-м — до четвертьфинала.
В первом раунде текущего турнира российская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.
Во втором круге, вопреки ожиданиям, Андреева отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.
Андреева выиграла 17 из 20-ти матчей на грунте в этом сезоне.
В апреле Мирра выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.
В начале мая Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк.
На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф. Это было ее пятое подряд поражение от американки.
Андреева выиграла 31 из 40 матчей в этом году.
Боузкова
Мари третий год подряд прошла два раунда на «Ролан Гаррос».
При этом в 2024-м и 2025-м чешская теннисистка не смогла преодолеть третий круг, проиграв Иге Свентек и Кори Гауфф соответственно.
Но текущем турнире она пока не отдала ни одного сета.
В первом круге Боузкова разгромила итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:1.
Во втором раунде ее соперницей была британка Франческа Джонс — 6:0, 7:6.
Боузкова выиграла 16 из 29 матчей в этом сезоне. Ее баланс на грунте — девять побед и три поражений.
В начале апреля Мари стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.65.
Прогноз: ранее Мирра ни разу не проигрывала чешской теннисистке. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу россиянки.
Кроме того, Андреева не отдала ни одного сета в предыдущих встречах с Боузковой.
Несмотря на то, что соперница легко прошла первые раунды, считаем, что у Андреевой не будет серьезных проблем в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.16.