Андреева третий год подряд выйдет в 1/8 финала «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 2.16

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Боузкова с коэффициентом для ставки за 2.16.

Андреева

Мирра четвертый год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».

В 2023-м она не прошла эту стадию, в 2024-м добралась до полуфинала, а в 2025-м — до четвертьфинала.

В первом раунде текущего турнира российская теннисистка одержала уверенную победу над француженкой Фионой Ферро — 6:3, 6:3.

Во втором круге, вопреки ожиданиям, Андреева отдала сет испанке Марине Бассольс — 3:6, 6:1, 6:1.

Андреева выиграла 17 из 20-ти матчей на грунте в этом сезоне.

В апреле Мирра выиграла «пятисотник» в Линце и дошла до полуфинала в Штутгарте.

В начале мая Андреева остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Мадриде. В решающем матче она проиграла украинке Марте Костюк.

На турнире в Риме 19-летняя россиянка уступила в четвертьфинале Кори Гауфф. Это было ее пятое подряд поражение от американки.

Андреева выиграла 31 из 40 матчей в этом году.

Боузкова

Мари третий год подряд прошла два раунда на «Ролан Гаррос».

При этом в 2024-м и 2025-м чешская теннисистка не смогла преодолеть третий круг, проиграв Иге Свентек и Кори Гауфф соответственно.

Но текущем турнире она пока не отдала ни одного сета.

В первом круге Боузкова разгромила итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:1.

Во втором раунде ее соперницей была британка Франческа Джонс — 6:0, 7:6.

Боузкова выиграла 16 из 29 матчей в этом сезоне. Ее баланс на грунте — девять побед и три поражений.

В начале апреля Мари стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Боготе (Колумбия).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.14, победу Боузковой букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: ранее Мирра ни разу не проигрывала чешской теннисистке. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу россиянки.

Кроме того, Андреева не отдала ни одного сета в предыдущих встречах с Боузковой.

Несмотря на то, что соперница легко прошла первые раунды, считаем, что у Андреевой не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов меньше 18,5 за 2.16.