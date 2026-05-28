Сможет ли Хачанов выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 1.92

Россиянин Карен Хачанов сыграет против нидерландца Йеспера де Йонга в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — де Йонг с коэффициентом для ставки за 1.92.

Хачанов

Карен восьмой раз в карьере вышел в третий круг французского «Шлема».

В первом раунде российский теннисист одержал победу над французом Артуром Жеа — 6:3, 7:6, 6:0.

Во втором круге у Хачанова был тяжелейший матч против аргентинца Марко Трунгеллити — 7:6, 5:7, 6:1, 7:6.

Хачанов выиграл семь из 12-ти матчей на грунте в этом сезоне.

Лучшим результатом Карена пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. На «тысячнике» в Вечном городе он обыграл Александра Шевченко, Ботика ван де Зандшульпа и Дино Прижмича, после чего уступил Касперу Рууду.

В прошлом году Хачанов не смог пройти третий раунд на «Ролан Гаррос», проиграв Томми Полу.

Де Йонг

Йеспер впервые в карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема».

Интересно, что нидерландец не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации де Йонг проиграл представителю США Майклу Чжэну.

Зато в первом круге де Йонг одержал победу над чемпионом «Ролан Гаррос»-2015 Стэном Вавринкой — 6:3, 3:6, 6:3. 6:4.

Во втором раунде 25-летний теннисист разгромил 19-летнего итальянца Федерико Чину — 6:3, 6:1, 6:3.

У де Йонга тоже пока отрицательный баланс в этом году — 14 побед и 16 поражений.

До этой недели он ни разу в текущем сезоне не выигрывал на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.37, победу де Йонга букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: в феврале Карен с трудом обыграл нидерландца в первом круге «пятисотника» в Роттердаме — 3:6, 6:4, 7:5.

Вероятно, у Хачанова снова будут в матче против де Йонга, который сейчас явно на кураже после двух классных побед. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 38,5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Хачанов — де Йонг принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.