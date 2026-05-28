прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос

Россиянин Андрей Рублев сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Боржеш — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.34.

Боржеш

Нуну второй год подряд вышел в третий раунд французского «Шлема».

В прошлый раз португальский теннисист не смог пройти эту стадию, проиграв Алексею Попырину.

В первом круге текущего турнира Боржеш одержал уверенную победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4, 6:2.

Во втором раунде Боржеш выиграл у серба Миомира Кецмановича — 3:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Нуну выиграл шесть из 12 матчей на грунте в этом году.

При этом 29-летний португалец выиграл два матча подряд впервые с середины апреля, когда он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне Боржеш пока ни разу не выигрывал три или более матчей подряд.

Рублев

Андрей пятый год подряд прошел не менее двух раундов на «Ролан Гаррос».

Лучшим результатом россиянина на этом отрезке пока остается выход в четвертьфинал в 2022 году.

В первом круге Рублев обыграл перуанца Игнасио Бусе в напряженном четырехсетовом матче — 6:3, 6:7, 6:3, 7:5. В четвертом сете он отыгрался со счета 2:5.

Во втором раунде его соперником был аргентинец Камило Уго Карабельи — 6:1, 1:6, 6:3, 7:6.

Рублев провел 14 матчей на грунте в этом сезоне. Сейчас у него десять побед и четыре поражения.

Лучшим результатом Рублева на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне. В решающем матче он проиграл Артуру Фису.

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде 28-летний россиянин не прошел второй круг, проиграв Зизу Бергсу и Виту Копршиве соответственно.

Рублев выиграл 44 из 46-ти предыдущих матчей против соперников не из топ-50 на уровне «Больших шлемов». Боржеш занимает 51-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 3.18, победу Боржеша букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: ранее Андрей ни разу не проигрывал португальцу. Россиянин ведет 4-0 в противостоянии с Боржешем.

В январе Рублев обыграл Нуну на харде в Гонконге, а в апреле — на грунте в Монте-Карло.

Рублева ждет непростой матч, но, скорее всего, он продлит серию побед над Боржешем.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5.