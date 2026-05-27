Россиянки Анна Калинская и Алина Корнеева встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Корнеева с коэффициентом для ставки за 1.99.

Калинская

Анна всего лишь второй раз в карьере прошла первый раунд на французском мэйджоре.

Это пока что ее лучший результат в Париже. В 2024-м российская теннисистка проиграла во втором круге Бьянке Андрееску.

В стартовом матче текущего турнира Калинская разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» Лоис Буассон — 6:2, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Рада тому, как сыграла сейчас: у меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела», — сказала Анна после победы над француженкой.

В текущем сезоне Калинская провела восемь матчей на грунте. На этом отрезке у нее пять побед и три поражения.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.

На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.

Корнеева

Алина второй раз в карьере прошла раунд на турнире «Большого шлема».

До сих пор ее лучшим результатом на этом уровне был второй круг на Australian Open-2024.

В первом раунде текущего турнира Корнеева одержала уверенную победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 6:3, 6:3.

При этом с учетом квалификации 18-летняя россиянка провела в Париже уже четыре матча.

В отборе Корнеева обыграла японку Нао Хибино и аргентинок Хасмин Ортенси и Хулию Риеру.

Алина провел 11 матчей на грунте в этом году (семь побед, четыре поражения).

В начале апреля она выиграла один матч на турнире ITF в Мадриде, после чего не прошла первый круг в Сен-Мало и на «тысячнике» в Риме.

В квалификации престижного турнира в Вечном городе Корнеева обыграла двух талантливых соперниц — немку Эллу Зайдель и австрийку Лилли Таггер.

В начале мая Корнеева проиграла американке Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 125 в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.36, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: пожалуй, оптимальной будет ставка на количество сетов или геймов. Корнеева вполне способна навязать борьбу и перевести матч в третью партию. Более того, поражение Калинской не станет сюрпризом.

1.99 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Калинская — Корнеева принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.