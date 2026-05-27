Россиянки Анна Калинская и Алина Корнеева встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Корнеева с коэффициентом для ставки за 1.99.
Калинская
Анна всего лишь второй раз в карьере прошла первый раунд на французском мэйджоре.
Это пока что ее лучший результат в Париже. В 2024-м российская теннисистка проиграла во втором круге Бьянке Андрееску.
В стартовом матче текущего турнира Калинская разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос» Лоис Буассон — 6:2, 6:2.
«Рада тому, как сыграла сейчас: у меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела», — сказала Анна после победы над француженкой.
В текущем сезоне Калинская провела восемь матчей на грунте. На этом отрезке у нее пять побед и три поражения.
В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.
На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.
Корнеева
Алина второй раз в карьере прошла раунд на турнире «Большого шлема».
До сих пор ее лучшим результатом на этом уровне был второй круг на Australian Open-2024.
В первом раунде текущего турнира Корнеева одержала уверенную победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 6:3, 6:3.
При этом с учетом квалификации 18-летняя россиянка провела в Париже уже четыре матча.
В отборе Корнеева обыграла японку Нао Хибино и аргентинок Хасмин Ортенси и Хулию Риеру.
Алина провел 11 матчей на грунте в этом году (семь побед, четыре поражения).
В начале апреля она выиграла один матч на турнире ITF в Мадриде, после чего не прошла первый круг в Сен-Мало и на «тысячнике» в Риме.
В квалификации престижного турнира в Вечном городе Корнеева обыграла двух талантливых соперниц — немку Эллу Зайдель и австрийку Лилли Таггер.
В начале мая Корнеева проиграла американке Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 125 в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.36, победу Корнеевой букмекеры предлагают за 3.12.
Прогноз: пожалуй, оптимальной будет ставка на количество сетов или геймов. Корнеева вполне способна навязать борьбу и перевести матч в третью партию. Более того, поражение Калинской не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.